Filmul „Red One” al lui Dwayne Johnson, cu un buget de 250 de milioane de dolari, debutează pe primul loc în box oficce-ul american

„Red One”, o comedie de acţiune de Crăciun cu Dwayne „The Rock” Johnson în rolul şefului securităţii lui Moş Crăciun, a obţinut 34,1 milioane de dolari în peste 4.000 de cinematografe nord-americane, la debutul său în box office, potrivit Variety, transmite News.ro.

Aceste vânzări de bilete au fost suficiente pentru a conduce box office-ul intern, punând capăt domniei de trei săptămâni a „Venom: The Last Dance”. Cu toate acestea, filmul Amazon MGM a costat 250 de milioane de dolari înainte de a contabiliza eforturile de marketing globale de aproximativ 100 de milioane de dolari.

Filmul a generat la debut 34 de milioane de dolari. Criticii nu au apreciat „Red One” (acesta deţine o medie de 33% pe Rotten Tomatoes). Dar, din fericire pentru Amazon MGM, publicul a fost fermecat de povestea despre răpirea lui Moş Crăciun (J.K. Simmons), acţiune care declanşează o misiune de salvare de garda sa de corp de la Polul Nord (Johnson) şi un vânător de recompense priceput (Chris Evans). Filmul a obţinut o notă „A-” pe CinemaScore din partea publicului.

Peste ocean, unde Warner Bros. se ocupă de distribuţie, „Red One” a adus în al doilea weekend încă 14,7 milioane de dolari de pe 75 de pieţe. Astfel, filmul a ajuns la 50 de milioane de dolari la nivel internaţional şi la 84,1 milioane de dolari la nivel global.

Pe al doilea loc, „Venom 3” a adăugat încă 7,3 milioane de dolari din 3.421 de cinematografe în al patrulea weekend de lansare. Până în prezent, a treia şi ultima parte din saga cu Tom Hardy de la Sony a generat 127,6 milioane de dolari la box office-ul naţional şi 436,1 milioane de dolari la nivel global. „The Last Dance” este încă în urma predecesorilor săi din franciză, „Venom” din 2018 (213 milioane de dolari pe piaţa internă şi 856 de milioane de dolari la nivel mondial) şi „Let There Be Carnage” din 2021 (213 milioane de dolari pe piaţa internă şi 506 milioane de dolari la nivel mondial). Dar cele trei continuări au costat o sumă relativ redusă de 120 de milioane de dolari (cel puţin în comparaţie cu alte adaptări de benzi desenate), astfel încât va fi poziţionat decent în cinematografe.

Filmul de familie Lionsgate „The Best Christmas Pageant Ever” s-a clasat pe locul 3 cu 5,4 milioane de dolari din 3.020 de săli, în scădere cu 50% faţă de debut. După două weekenduri pe marele ecran, filmul a avut încasări de 19,9 milioane de dolari în America de Nord.

Filmul de groază „Heretic” al A24 a coborât pe locul al patrulea, cu 5,16 milioane de dolari din 3.230 de săli, scăzând, de asemenea, cu aproximativ 50% faţă de weekendul de debut. Thrillerul care urmăreşte două tinere misionare mormone până la uşa unui englez ciudat a strâns 20,4 milioane de dolari după 10 zile de la lansare.

„The Wild Robot” al Universal şi DreamWorks Animation a completat top cinci cu 4,3 milioane de dolari din 2.894 de săli de cinema în al optulea weekend. Vânzările de bilete pentru filmul de familie au scăzut foarte puţin de la o săptămână la alta (în acest weekend, scăderea a fost de numai 35%, în ciuda faptului că filmul este disponibil pentru închiriere pe video-on-demand premium), ajungând la 137,7 milioane de dolari pe piaţa internă şi la 308 milioane de dolari la nivel global.

