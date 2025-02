Fiica omului de afaceri ucis la Arad cu o bombă amplasată în mașină va fi eliberată din arest preventiv / Decizia ÎCCJ este definitivă

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis vineri, 21 februarie, să înlocuiască arestul preventiv cu măsura controlului jiudiciar pentru 60 de zile în cazul Laurei Bîlcea (fostă Crișan), acuzată de omor calificat, distrugere și nerespectarea regimului materiilor explozive.

„Admite contestaţia formulată de inculpata Bîlcea Laura Oana împotriva încheierii F/DL din 03 februarie 2025, pronun?ată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia II penală, în dosarul nr. 595/2/2025 (366/2025). Desfiinţează, în parte, încheierea atacată şi rejudecând: În conformitate cu disp. art. 204 alin. 12 din Codul de procedură penală raportat la art. 202 alin. 4 lit. b şi art. 211 din Codul de procedură penală, înlocuieşte măsura arestului preventiv privind pe inculpata Bîlcea Laura Oana cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile începând cu data de 21.02.2025 şi până la data de 21.04.2025, inclusiv. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatei Bîlcea Laura Oana (…) de sub puterea mandatului de arestare preventive nr. 2/U din data de 13 noiembrie 2024 emis de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, dacă nu este arestată în altă cauză. În baza art.215 alin.1 din Codul de procedură penală, obligă pe inculpata Bîlcea Laura Oana ca pe timpul cât se află sub control judiciar, să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemată; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organele de poliţie în a căror circumscripţie locuieşte. În baza art.215 alin.2 din Codul de procedură penală, obligă pe inculpata Bîlcea Laura Oana, să respecte şi următoarele obligaţii: – să nu depăşească limita teritorială a statului român fără încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; – să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere; – să nu comunice cu ceilalţi inculpaţi şi martori în cauză, direct sau indirect, pe nici o cale. În temeiul art.215 alin. 3 din Codul de procedură penală, atrage atenţia inculpatei că, în caz de încălcare, cu rea-credinţă, a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive. Dispune emiterea adreselor prevăzute de art.215 alin. 5 din Codul de procedură penală. Cheltuielile judiciare privind pe inculpata Bîlcea Laura Oana rămân în sarcina statului. II. Respinge, ca nefondate, contesta?iile formulate de inculpaţii Bulbuc Sebastian Ilie şi Horodincă Adrian Bogdan, împotriva încheierii F/DL din 03 februarie 2025, pronun?ată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia II penală, în dosarul nr. 595/2/2025 (366/2025). Obligă contestatorii-inculpaţi la plata sumei de 200 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Horodincă Adrian Bogdan, în cuantum de 466 lei, se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în ?edin?a din Camera de consiliu, astăzi, 21 februarie 2025”, se arată în minuta instanței.

Laura Bîlcea (fostă Crișan) și doi bărbați sunt acuzați de procurorii Secției de Urmărire Penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de omor calificat, distrugere și nerespectarea regimului materiilor explozive în dosarul morții omului de afaceri Ioan Crișan. Cei trei au fost reținuți la finalul lunii octombrie 2024, însă judecătorii Curții de Apel București au respins la acel moment arestarea preventivă a acestora, sesizând carențe grave în anchetă.

În momentul eliberării, Laura Bîlcea a negat că și-ar fi ucis tatăl, la ieșirea din sala de judecată. De asemenea, fiica omului de afaceri a susținut că nu a virat niciun ban în conturile celor doi bărbați care sunt suspectați alături de ea în acest caz.

Procurorii susțin că ce doi bărbați inculpați au procurat în 27 mai 2021 un mecanism care putea fi folosit ca detonator într-un dispozitiv exploziv improvizat, controlabil prin intermediul telefonului mobil, în care au încorporat ulterior încărcătura explozivă – procurată, deținută, transportată și folosită fără drept – și l-au plasat în autoturismul lui Ioan Crișan.

În 29 mai 2021, ora 06:59, ”acționând cu premeditare și din interes material”, l-au detonat de la distanță în timp ce victima se deplasa la volanul autoturismului în parcarea magazinului Profi din cartierul Vlaicu din municipiul Arad, precizează procurorii.

Inculpații ar fi fost instigați la comiterea faptei de către Laura Bîlcea.

”Victima a decedat ca urmare a exploziei și incendiului subsecvent, iar autoturismul a fost complet distrus. Prin modul, locul și mijloacele de săvârșire, fapta a fost de natură să pună în pericol alte persoane și bunuri”, se arată în comunicatul Ministerului Public.