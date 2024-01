Fiica lui Putin stârnește râsete când încearcă să-și apere tatăl anchetat pentru crime de război: ”Viața oamenilor e o valoare supremă în Rusia” / Criticii lui Putin sunt întemnițați sau mor subit, iar peste 300.000 de soldați ruși și-au pierdut viața de la începutul războiului

Fiica dictatorului Vladimir Putin stârnește râsete în încercarea de a-și apăra tatăl, spunând că ”viața oamenilor e o valoare supremă în Rusia”. Declarația hilară e făcută în contextul în care criticii lui Putin sunt întemnițați sau mor subit, iar peste 300.000 de soldați ruși și-au pierdut viața de la începutul războiului. Mai mult de-atât, Rusia este anchetată penal pentru crime de război la Curtea Penală Internațională de la Haga, iar pe numele lui Putin este emis un mandat internațional de arestare pentru aceeași acuzație.

Maria Vorontsova a declarat într-un interviu pentru Agentstvo, citat de Kiev Post, că Rusia este o societate ”centrată pe om” și nu pe economie:

De amintit este că cel mai important critic al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi, a fost otrăvit cu noviciok, apoi întemnițat după revenirea în Rusia, în urma tratamentului din Germania, iar în prezent se află într-o închisoare de izolată din Arctica.

La colonia penitenciară din Kharp, a fi într-o celulă de pedeapsă înseamnă că plimbarea afară, într-o curte îngustă de beton a închisorii, este permisă doar la ora 6:30 dimineaţa, relata Navalnîi.

Deţinuţilor în condiţii normale li se permite să se plimbe „după prânz şi, chiar dacă acum este noapte polară, tot după prânz este mai cald cu câteva grade”, a spus el, adăugând că temperatura a ajuns până la minus 32 de grade Celsius.

Nu în ultimul rând, în Rusia și în afara ei s-au înregistrat o serie de morți subite sau asasinate nerezolvate de autorități ale unor persoane care aveau legătură direct sau indirect cu dictatorul Vladimir Putin. De la jurnaliști incomozi la politicieni, foști aliați, oameni de afaceri sau foști subordonați ai lui Putin, aceștia fie erau împușcați, fie otrăviți sau cădeau de la balcon.

Două dintre cele mai recente cazuri sunt ale generalului rus Vladimir Makarov găsit împușcat în cap după ce a fost demis de Putin. Un alt exemplu este al sângerosului lider al mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, al cărui avion s-a prăbușit după ce a condus o așa-zisă revoltă împotriva lui Vladimir Putin. Cel mai recent caz este al poetului disident rus Lev Rubinstein care a murit duminică, după ce pe 8 ianuarie a fost accidentat grav de o mașină, la Moscova. Detalii, aici.

Mai mult, disidenții ruși sunt reprimați brutal și un singur exemplu este cel al celor aproape 20.000 de oameni care au fost arestați în timpul demonstrațiilor din Moscova și alte orașe, împotriva războiului din Ucraina.

Nu în ultimul rând, forțele armate britanice estimau, în noiembrie 2023, că peste 300.000 de soldați ruși au murit pe front de la începutul războiului din Ucraina, în 24 februarie 2022.

La fel de important este și că Vladimir Putin este anchetat pentru crime de război la Curtea Penală Internațională de la Haga, iar pe numele său a fost emis un mandat de arestare. Masacrele și torturile comise în localități ucrainene precum Bucea, Irpin sau Mariupol au făcut înconjurul presei și au șocat opinia publică internațională.

In a rare interview, Putin’s daughter Maria Vorontsova says that human life is a „supreme value” for Russian society

I wonder if those swept up in her father’s „partial mobilisation” and sent to the likes of Bakhmut or Maryinka would agree pic.twitter.com/FX4reOmirs

— Francis Scarr (@francis_scarr) January 12, 2024