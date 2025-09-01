Festivalul Urban Playfield ajunge în Galaţi, în perioada 6-7 septembrie / Un weekend plin de sport, jocuri şi activităţi recreative, cu acces gratuit pentru toţi participanţii

Galaţiul va găzdui, pe 6 şi 7 septembrie, festivalul sportiv Urban Playfield, eveniment care promovează sportul şi un stil de viaţă sănătos, au anunţat luni, într-un comunicat de presă, organizatorii, transmite Agerpres.

Festivalul, aflat la cel de-al doilea sezon, se va desfăşura în Grădina Publică şi propune un weekend plin de sport, jocuri şi activităţi recreative, cu acces gratuit pentru toţi participanţii.

Programul zilnic se va desfăşura între orele 10:00 şi 20:00 şi va include volei, baschet, fotbal, badminton, escaladă, tenis de masă, crossnet, fussball, cornhole, X şi 0, demonstraţii sportive ale cluburilor locale, dansuri, ateliere pentru copii, concursuri şi zone de relaxare.

„Urban Playfield este un festival tânăr şi plin de energie, iar cel de-al doilea sezon al nostru include oraşe noi, în care nu am ajuns în 2024. Asta ne bucură şi ne ajută să mergem mai departe cu misiunea pe care ne-am asumat-o: aceea de a aduce bucuria jocului şi a mişcării în cât mai multe locuri din ţară. Prin evenimentele şi acţiunile noastre promovăm sportul şi un stil de viaţă sănătos şi vrem să arătăm comunităţilor că pot să facă mişcare chiar la ele în oraş, fără să fie nevoie de prea mult – doar de poftă de joacă şi de deschidere. La Galaţi, am găsit exact această deschidere, atât din partea autorităţilor, cât şi a oamenilor, şi abia aşteptăm să transformăm oraşul într-un teren de joacă plin de energie”, a declarat Mirel Alexa, organizator Urban Playfield.

Acţiunea este cofinanţată de Primăria Municipiului Galaţi prin Agenda Comunităţii.

Urban Playfield este un proiect care face un tur naţional, în mai multe oraşe din ţară, dedicate jocului şi sportului de masă. Fiecărui oraş-gazdă îi este dedicat un weekend cu o varietate de activităţi sportive şi divertisment pentru toţi participanţii, indiferent de vârstă. Accesul este gratuit.

Potrivit organizatorilor, Urban Playfield a ajuns până acum, anul acesta, în Sibiu, Oradea, Craiova şi Constanţa.

Evenimentul este organizat de echipa Sports Festival, în parteneriat cu Raiffeisen Bank România, NOVA Power and Gas şi Signal Iduna, cu sprijinul autorităţilor locale.