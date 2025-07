Festivalul ICon Arts are loc în 17 sate şi oraşe din sudul Transilvaniei: 190 de artişti de pe trei continente vor susţine 22 concerte şi recitaluri

Festivalul ICon Arts Transilvania, unul dintre cele mai longevive evenimente dedicate muzicii clasice, jazz şi celor mai efervescente creaţii din domeniul artelor contemporane, are loc în perioada 26 iulie-11 august, în 17 sate şi oraşe din sudul Transilvaniei, anunţă Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR), transmite News.ro.

A XXIII-a ediţie are drept temă „Slow Life. Slow Food. Slow Music.”, o invitaţie la reflectare şi descoperire a vieţii tihnite. În program sunt incluse concerte de muzică clasică, contemporană şi jazz, rezidenţe artistice şi masterclass-uri pentru instrumentişti.

Timp de 17 zile, 17 localităţi din judeţele Sibiu, Cluj şi Mureş (Agnita, Alma Vii, Avrig, Biertan, Braşov, Codlea, Copşa Mare, Daneş, Dumbrăveni, Hoghilag, Mediaş, Moşna, Richiş, Roşia, Ruseşti, Sibiu şi Sighişoara) vor deveni puncte de întâlnire pentru cca. 190 de artişti de pe trei continente, care vor susţine 22 concerte şi recitaluri în locaţii diverse, de la edificii de cult, acoperiş, pensiuni, Filarmonică sau chiar în aer liber.

„ICon Arts este un festival interdisciplinar ce transportă publicul într-o lume fascinantă a sunetelor şi experienţelor, explorând noi frontiere artistice, îmbinând muzica clasică cu elemente contemporane, întrepătrunderi de epoci şi stiluri artistice, preparate tradiţionale, dar şi locaţii istorice. Muzica e liantul între localităţile de pe harta festivalului, între arte şi comunitate. Locaţiile sunt încărcate de poveşti, de istorie şi tradiţie, departe de tumultul şi rumoarea citadină şi constituie o sursă de inspiraţie pentru oricine, localnic sau vizitator. Miturile, poveştile, inscripţiile de pe ziduri contribuie la farmecul aparte al locurilor şi îmbie la creativitate. Inspiraţia vine de la tot ce e în jur, de la coloritul caselor, porţile săseşti, detaliile arhitecturale, cărămizile zidurilor care împrejmuiesc bisericile, obiectivele de patrimoniu, mirosul de natură şi lemn vechi, preparatele tradiţionale, cu un twist contemporan, într-un melting pot pe care ICon Arts îl aduce prin participanţii de pe toate continentele. ICon Arts valorifică ce e mai frumos în Transilvania şi invită la descoperire şi auto-descoperire”, spune Sebastian Gheorghiu, manager cultural şi membru în Consiliul Director UCIMR.

Programul ICon Arts XXIII

Artişti cu cariere internaţionale, provenind din ţări precum Cehia, Elveţia, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, Polonia şi România vor susţine 22 de concerte memorabile în cadrul Festivalului ICon Arts Transilvania, oferind o experienţă muzicală rafinată prin intermediul instrumentelor de percuţie, pian, vioară, violoncel, flaut, chitară, dar şi prin vocea interpreţilor de operă. Publicul va avea ocazia să îi asculte pe unii dintre cei mai apreciaţi muzicieni contemporani, precum violoniştii Remus Azoiţei şi Ladislau Csendes, violonceliştii Răzvan Suma, Denis Severin şi Ella Bokor, percuţioniştii Martin Opršàl, Irina Rădulescu, Alexandru Anastasiu şi Kuniko Kato, flautiştii Matei Ioachimescu, Horaţiu Roman şi Karen Jones, chitariştii Costin Soare şi Dragoş Ilie, pianistul Csíky Boldizsár Jr., pianistul şi dirijorul David Crescenzi dar şi vocile sopranei Veronica Anuşca, baritonului George Petean, sopranei Diana Ţugui, tenorului Salvatore Cordella şi sopranei Iulia Isaev, , toţi mentori ai Academiei ICon Arts pentru tânăra generaţie de interpreţi. Absolvenţii masterclass-urilor Academiei ICon Arts vor susţine recitaluri alături de mentorii lor şi artişti invitaţi din ţară şi străinătate.

În perioada 26 iulie – 2 august, la Copşa Mare, se desfăşoară în parteneriat cu CMC – Contemporary Music Centre Dublin, rezidenţa de compoziţie sub mentoratul compozitorului Mihai Murariu, cu participarea unui grup de 4 tineri creatori din România şi Irlanda, iar în 3-10 august, la Râşnov, are loc rezidenţa de jazz cu participarea vocalistei şi compozitoarei elveţiene Sarah Buechi, sprijinită prin fondul cultural Swiss Sponsors’ Fund, proiect comun al Ambasadei Elveţiei şi al Camerei de Comerţ Elveţia-România. Alături de aceasta, Ana Cristina Leonte şi chitaristul Ciprian Pop vor mentora tineri din România, Elveţia şi Irlanda. Rezidenţa se încheie cu concerte în Braşov, Codlea şi Sibiu.

Festivalul ICon Arts Transilvania se desfăşoară în locaţiile deja consacrate, dar şi în spaţii noi, oferind interpretări unice ale unor opere clasice celebre dintr-un repertoriu divers, dar şi creaţii originale.

Mediaş

Festivalul debutează şi în acest an la Mediaş, în Biserica Evanghelică Sfânta Margareta, luni, 28 iulie, ora 19:00, cu un concert de operă susţinut de soprana Veronica Anuşca şi baritonul George Petean, alături de cursanţi, acompaniaţi la pian de David Crescenzi.

Richiş

Richiş propune două seri în ton cu spiritul satului săsesc. Miercuri, 30 iulie, ora 18:00, la Căminul Cultural, publicul este invitat la un concert de percuţie cu Martin Opršál şi Irina Rădulescu, alături de cursanţii clasei de percuţie, urmat de gastronomie locală la Curtea Richvini. Sâmbătă, 9 august, orele 18:00, în Biserica Fortificată, Karen Jones şi flautiştii masterclass-ului, acompaniaţi la pian de Mihaela Pavel, oferă un recital de excepţie, urmat de delicii locale la Curtea Richvini.

Agnita

Joi, 31 iulie, ora 18:00, la Biserica Fortificată din Agnita va avea loc un concert de violoncel susţinut de cursanţii ICon Arts alături de Răzvan Suma, acompaniaţi la pian de Andra Mărgineanu.

Alma Vii

Tot în data de 31 iulie, ora 18:00, în Biserica Fortificată din Alma Vii flautiştii Matei Ioachimescu şi Horaţiu Roman împreună cu studenţii susţin un recital urmat de o experienţă culinară la punctul gastronomic Belalma Rural.

Sibiu

Acoperişul Filarmonicii de Stat găzduieşte concerte de weekend. Vineri, 1 august, orele 20:00, are loc recitalul clasei de canto, Opera sunset, cu soprana Veronica Anuşca şi baritonul George Petean. Vineri, 8 august, ora 20:00, urmează o seară de jazz cu elveţienii Connection Ensemble – Lucerne University Jazz Group. Sâmbătă, 9 august, orele 20:00, e programat concertul de operă cu soprana Diana Ţugui şi tenorul Salvatore Cordella, alături de cursanţi, acompaniaţi la pian de Lelia Serafinceanu.

Biertan

Biserica Fortificată din Biertan, inclusă în patrimoniul UNESCO, este un punct central al festivalului. Vineri, 1 august, orele 18:00, Costin Soare şi Dragoş Ilie susţin un concert de chitară alături de cursanţi. Miercuri, 6 august, ora 18:00, are loc concertul clasei de vioară cu Ladislau Csendes, acompaniaţi la pian de Dolores Chelariu.

Dumbrăveni

Sâmbătă, 2 august, ora 12:00, în Biserica Fortificată din Dumbrăveni are loc festivitatea de absolvire ale masterclass-urilor primei serii ICon Arts Academy – canto, violoncel, flaut, MiniCellos, percuţie, chitară – urmată de gastronomie locală.

Braşov

Braşov devine un epicentru cultural. Sâmbătă, 2 august, ora 19:00, Filarmonica Braşov găzduieşte concertul susţinut de Wrocław Baroque Ensemble, în cadrul „Armonia Continentului. Muzică poloneză pentru Europa”

Cofinanţat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din Polonia în cadrul programului Cultura care inspiră 2025–2026. Joi, 7 august, orele 17:00, la Bastionul Ţesătorilor, Ana Cristina Leonte şi Sarah Buechi susţin un maraton de jazz alături de tineri din Italia, România şi Elveţia, iar în paralel, de la orele 19:00, la Filarmonica Braşov, se desfăşoară un recital de canto şi pian cu soprana Iulia Isaev şi pianistul Csíky Boldizsár Jr., artişti invitaţi, alături de cursanţii masterclass-urilor. Vineri, 8 august, orele 19:00, Remus Azoiţei şi cursanţii oferă un recital de vioară, acompaniaţi la pian de Clementina Ristea-Ciucu la Bastionul Ţesătorilor. Sâmbătă, 9 august, orele 12:00, are loc festivitatea de absolvire a celei de-a treia serii ICon Arts Academy, a masterclass-urilor de vioară, canto şi pian, la Filarmonica Braşov.

Roşia

În premieră pe harta festivalului, duminică, 3 august, ora 18:00, în Biserica Fortificată din Roşia, publicul este invitat la un recital de orgă susţinut de Remus Henning şi Eduard Gheorghiţă.

Moşna

Marţi, 5 august, ora 18:00, la Biserica Fortificată, Kuniko Kato şi Alexandru Anastasiu, alături de cursanţii academiei, propun un concert de percuţie contemporan şi spectaculos.

Hoghilag

Miercuri, 6 august, ora 18:00, în Biserica Fortificată are loc un concert de violoncel susţinut de Răzvan Suma şi invitaţii.

Copşa Mare

Joi, 7 august, ora 18:00, la Casa nr. 122 din Copşa Mare, Ella Bokor coordonează concertul MiniCellos.

Daneş

Vineri, 8 august, ora 19:00, pe Domeniul Dracula din Daneş, Denis Severin, alături de violonceliştii de la masterclass, acompaniaţi la pian de Edit Arva, vor concerta într-un decor înconjurat de vegetaţie şi animale.

Sighişoara

Sâmbătă, 9 august, ora 19:00, la Bastionul Măcelarilor, se aude din nou percuţia. Kuniko Kato, Alexandru Anastasiu şi cursanţii ICon Arts vor vibra la unison.

Codlea

Tot în 9 august, ora 18:00, în Biserica Evanghelică are loc un recital de jazz într-un spaţiu cu rezonanţă spirituală.

Avrig

Duminică, 10 august, ora 12:00, la Palatul Brukenthal din Avrig, festivalul se încheie cu ceremonia de absolvire şi concerte ale masterclass-urilor de vioară, violoncel, canto, flaut, MiniCellos, percuţie.

Pe lângă Festivalul ICon Arts, UCIMR organizează evenimentele cu tradiţie precum The Jazz Cave Festival, CellEAST Festival, concertele de Ziua Naţională a României şi Anul Nou de la Sibiu, sau noul proiect MuziColine.