Festivalul gastronomic din Transilvania, dedicat celor plecați la muncă în străinătate / ”Veniți acasă pentru un weekend” / ”Credem că experiența voastră în ospitalitatea internațională are valoare și acasă”

Organizatorii festivalului gastronomic Taste of Transylvania, care se va desfăşura în toamnă, în satul de vacanţă Boroş, comuna harghiteană Lunca de Sus, îi invită pe lucrătorii din HoReCa originari din Transilvania să revină pe meleagurile natale pentru a demonstra că gastronomia locală „este într-adevăr de clasă mondială”, relatează We Radio Sfântu Gheorghe.

Potrivit acestora, scopul evenimentului, ajuns în acest an la a treia ediție, este deschiderea unor noi capitole în cultura gastronomică transilvană, redescoperirea tradițiilor și salvarea moștenirii de la dispariție.

„În atenția lucrătorilor în HoReCa originari din Transilvania. Veniți acasă pentru un weekend în care puteți demonstra că gastronomia transilvăneană este într-adevăr de clasă mondială. Să ne punem pe harta pieței internaționale a HoReCa. Dacă lucrezi ca ospătar, bucătar sau manager în domeniul HoReCa, ești persoana potrivită să ni te alături la festivalul Taste of Transylvania 2024! Fă-ți timp pentru a stabili conexiuni, pentru că noi credem că o comunitate puternică este cheia pentru a stimula scena gastronomică. Susținem această întoarcere acasă, deoarece credem că experiența voastră în ospitalitatea internațională are valoare și acasă. Visăm asta sub forma diverselor workshopuri, prezentări tematice și mese rotunde, veriga lipsă ești doar TU”, au transmis organizatorii festivalului.

Potrivit acestora, ediția din acest an le va oferi participanților și o serie de programe culturale și muzicale, programul urmând să fie dezvăluit în lunile următoare.

Conform regulamentului, participanții pot utiliza doar ingrediente specifice zonei, existând și o listă de ingrediente interzise, cum ar fi: fructele de mare, fructe şi legume exotice, avocado-ul şi orice ingredient care nu este specific sau tradiţional în Transilvania.