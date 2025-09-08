Festivalul Enescu: Orchestra Simfonică Radio din Frankfurt, dirijată de Alain Altinoglu – luni, la Sala Palatului

Orchestra Simfonică Radio din Frankfurt (hr-Sinfonieorchester Frankfurt), dirijată de Alain Altinoglu, va concerta, luni, de la ora 20:00, la Sala Palatului, în cadrul Festivalului Internaţional ‘George Enescu’, informează site-ul evenimentului, transmite Agerpres.

Solistul serii va fi violonistul Julian Rachlin.

Din program fac parte: Concertul pentru vioară în re minor op. 47 de Jean Sibelius şi Simfonia nr. 8 în do minor op. 65 de Dmitri Şostakovici.

Orchestra Simfonică Radio din Frankfurt (hr-Sinfonieorchester Frankfurt), fondată în 1929 ca una dintre primele orchestre simfonice radio din Germania, are o istorie de 95 de ani, iar în prezent gestionează cu succes provocările unei orchestre moderne de top.

Celebru pentru remarcabila sa partidă de suflători, corzile sale vibrante şi stilul său dinamic de interpretare, ansamblul orchestral, împreună cu directorul său muzical Alain Altinoglu, se defineşte prin excelenţă muzicală, dar şi printr-un repertoriu bogat şi variat.

Un oaspete frecvent al celor mai importante case de operă din lume, Altinoglu apare la Metropolitan Opera New York, Royal Opera House London Covent Garden, Teatro alla Scala, Wiener Staatsoper, Opernhaus Zurich, Teatro Colón din Buenos Aires, Opera Germană din Berlin, Opera de Stat Unter den Linden din Berlin, Bayerische Staatsoper Munchen şi toate cele trei case de operă din Paris. A participat, de asemenea, la festivalurile de la Bayreuth, Salzburg, Orange şi Aix-en-Provence.

Director muzical al Jerusalem Symphony Orchestra, director artistic Herbstgold Festival, Eisenstadt, dirijor principal Kristiansand Symphony Orchestra, Julian Rachlin „este autentic, un virtuoz cu inimă şi cu prestanţa unui campion”, scria ‘The Los Angeles Times’, apreciere care subliniază de ce Julian Rachlin este considerat una dintre cele mai renumite personalităţi artistice ale timpului nostru.

De-a lungul celor peste treizeci de ani de carieră, interesele sale diverse l-au purtat pe Julian Rachlin pe tot globul, activând ca dirijor, solist, artist de înregistrări, muzician de cameră, profesor şi director artistic.

Ca violonist, Rachlin a împărţit scena cu aproape toate orchestrele şi dirijorii importanţi.

Julian Rachlin cântă la vioara Stradivarius „ex Liebig” din 1704 şi la o violă Lorenzo Storioni din 1785, instrumente împrumutate cu amabilitate de fundaţia privată Dkfm. Angelika Prokopp Privatstiftung. Corzile sale sunt, de asemenea, sponsorizate de Thomastik-Infeld. Înregistrările lui Julian Rachlin, aclamate de critică, pot fi ascultate la Deutsche Grammophon, Sony Classical şi Warner Classics.

* De la ora 17:00, la Ateneul Român va evolua Orchestra Filarmonicii Moldova Iaşi, avându-l la pupitru pe Jiří Roeň şi pe apreciatul violist Răzvan Popovici ca solist.

În program vor fi lucrări de George Enescu – Piesă de concert pentru violă şi pian (aranjament pentru orchestră de Mihail Secichin), Simfonia nr. 2 în la major op. 17 şi de Stan Golestan – Arioso şi Allegro de concert (orchestraţie de Flaviu Mogoşan).

* Evenimentul este organizat de Artexim împreună cu Filarmonica Moldova Iaşi.

Cea de a XXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional „George Enescu” are loc, în Bucureşti şi în ţară, până pe 21 septembrie. În acest an, manifestarea are ca temă aniversările – „Celebrations” – în contextul în care se împlinesc 70 de ani de la moartea marelui compozitor.