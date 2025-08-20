Femeia înjunghiată într-un centru maternal din Călărași ceruse de două ori sprijinul autorităţilor, în urma unor conflicte cu fostul partener / A doua oară a solicitat ordin de protecţie, dar poliţiştii au considerat că nu există risc la adresa ei

Femeia care a fost înjunghiată de fostul său partener, într-un centru maternal din Călăraşi, a solicitat, anul trecut, de două ori, în doar câteva zile, sprijinul autorităţilor, în urma unor conflicte cu acesta. A doua oară, ea a solicitat ordin de protecţie, dar poliţiştii au considerat că nu există risc iminent la adresa ei. Poliţia spune că ea şi-a asumat prin semnătură formularul de evaluare a riscului, transmite News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi informează, într-un comunicat transmis miercuri, că femeia înjunghiată într-un centru maternal din Călăraşi se adresase Poliţiei în două rânduri anul trecut.

Prima dată, ea a sunat la 112 în urma unui conflict verbal cu concubinul, iar a doua oară, la câteva zile, a solicitat emiterea unuin ordin de protecţie, însă Poliţia a considerat că nu e cazul.

”La data de 18 octombrie 2024, prin apel 112, femeia în cauză a solicitat sprijin cu privire la existenţa unor neînţelegeri cu fostul partener, referitoare la custodia copiilor. Evenimentul nu a implicat acte de violenţă fizică, fiind vorba despre o ceartă verbală între cei doi. Ulterior, la data de 21 octombrie 2024, a fost depusă la sediul inspectoratului sesizare scrisă din partea femeii, prin care aceasta a solicitat emiterea unui ordin de protecţie. Procedând la aplicarea prevederilor legale, a fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând că nu există un risc iminent, documentul fiind asumat de către victimă pe bază de semnătură. De asemenea, acesteia i-a fost înmânată cererea-tip pentru solicitarea unui ordin de protecţie pe cale judecătorească”, se arată în comunicatul Poliţiei Călăraşi.

Oficialii Poliţiei precizează că, în urma anchetei deschise după incidentul din octombrie 2024, a fost deschis dosar penal pentru violenţă în familie, distrugere şi ameninţare, care, în 10 decembrie 2024, ”a fost înaintat unităţii de parchet competente, cu propunere procedurală corespunzătoare”.

”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi nu a fost informat de către alte instituţii publice cu privire la existenţa stării conflictuale dintre cele două persoane la care am făcut referire. În prezent, la nivel intern se efectuează cercetări cu privire la modul de gestionare a situaţiei semnalate în cursul lunii octombrie 2024”, au transmis reprezentanţii IPJ Călăraşi, subliniind că ”infracţiunile de violenţă în familie sunt tratate cu responsabilitate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, fiind considerate prioritate zero”.

Duminică, o femeie de 36 de ani a fost înjunghiată, în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi. Agresorul este fostul concubin al victimei, după comiterea faptei acesta plecând de la locul incidentului. Femeia a fost dusă la spital, iar agresorul a fost găsit la locuinţa sa, pe numele lui fiind deschis dosar penal pentru tentativă de omor.