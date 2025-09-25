FCSB debutează în grupa principală din Europa League: Cine transmite la tv meciul cu Go Ahead Eagles

FCSB se află la momentul debutului în grupa principală din Europa League, campioana României urmând să întâlnească în deplasare pe Go Ahead Eagles, din Olanda.

Go Ahead Eagles vs FCSB va începe la ora 19:45, urmând să fie LiveText pe G4Media.ro și în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1.

De știut înainte de meciul din Europa League

În Europa League o victorie este recompensată de UEFA cu 450.000 de euro, iar o remiză cu 150.000 de euro.

Go Ahead Eagles are un lot evaluat la €29.85 milioane. De cealaltă parte, FCSB are echipa evaluată de Transfermakrt la €48.43 milioane.

Go Ahead Eagles joacă pe arena „De Adelaarshorst”, un stadion cu o capacitate de 10.400 de locuri. Are un lot cu o medie de vârstă de 24,3 ani.

Mijlocașul ofensiv Jakob Breum are cea mai mare cotă de piață din lotul olandezilor: €5 milioane.

La FCSB, Darius Olaru este fotbalistul cu cea mai mare cotă de piață: €7.5 milioane de euro.

Partida va fi condusă de o brigadă din Estonia cu Kristo Tohver la centru. Asistenți vor fi Silver Koiv și Sander Saga. În camera VAR va fi francezul Willy Delajod, ajutat de Tiago Martins din Portugalia.

În prezent, Go Ahead Eagles se găsește pe locul 9 în Eredivisie, cu 9 puncte acumulate din 6 partide jucate.

FCSB se găsește pe un modest loc 13 în Superliga, cu 7 puncte după 10 partide jucate.

Meciurile pe care FCSB le va juca în grupa principală din Europa League