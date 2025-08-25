FC Hermannstadt a bifat prima victorie, 1-0 cu Farul / Constănțenii se află la a treia înfrânere consecutivă

Echipa FC Hermannstadt a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei a 7-a din Superligă, transmite News.ro.

Sibienii au deschis scorul în minutul 12, când Dragoş Albu a înscris cu un şut din careu, iar elevii lui Măldărăşanu au trecut pe lângă majorarea scorului în minutul 23, la ocazia lui Neguţ. Constănţenii au replicat prin capul pe lângă poartă trimis de Răzvan Tănasă şi la pauză a fost 1-0 pentru gazde.

Chiţu a ratat în minutul 65, apoi Sergiu Buş a trimis în plasa laterală, din voleu, în minutul 77. Oaspeţii au fost aproape de egalare chiar în minutul 90, când Işfan, lăsat liber în careu, a şutat la poartă.

FC Hermannstadt s-a impus cu 1-0, reuşind prima victorie stagională, iar Farul este la a treia înfrângere consecutivă. În clasament Farul e pe 8, cu 10 puncte, în timp ce Hermannstadt ocupă poziţia a 11-a, cu 7 puncte.

HERMANNSTADT: Căbuz – Antwi, Căpuşă, Ionuţ Stoica, Selimovic (Bejan 85), K. Ciubotaru Vuc 58) – S. Balaure (Biceanu 85), Kujabi, Dr. Albu – A. Chiţu (S. Buş 72), Neguţ (Oroian 58). ANTRENOR: Marius Măldărăşanu

FARUL: Buzbuchi – Fabinho (Furtado 46), Larie, Ţîru, C. Ganea – Vînă, Dican (Markovic 64), Radaslavescu (Cr. Sima 64) – I. Cojocaru (Ramalho 11), Işfan, R. Tănasă (G. Iancu 76). ANTRENOR: Ianis Zicu

Cartonaşe galbene: Neguţ 36, K. Ciobotaru 47, Selimovic 60, Marius Măldărăşanu 90+7 / Larie 20, R. Tănasă 75, Ţîru 76, Ianis Zicu 84

Arbitru: Rareş Vidican – Daniel Mitruţi, Cristian Ilinca

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu – Valentin Porumbel