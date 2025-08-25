G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

FC Hermannstadt a bifat prima victorie, 1-0 cu Farul / Constănțenii se…

Jucătorii de la FC Hermannstadt se bucură după marcarea unui gol
Sursa foto: Turnul Sfatului

FC Hermannstadt a bifat prima victorie, 1-0 cu Farul / Constănțenii se află la a treia înfrânere consecutivă

Articole25 Aug 0 comentarii

Echipa FC Hermannstadt a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei a 7-a din Superligă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Sibienii au deschis scorul în minutul 12, când Dragoş Albu a înscris cu un şut din careu, iar elevii lui Măldărăşanu au trecut pe lângă majorarea scorului în minutul 23, la ocazia lui Neguţ. Constănţenii au replicat prin capul pe lângă poartă trimis de Răzvan Tănasă şi la pauză a fost 1-0 pentru gazde.

Chiţu a ratat în minutul 65, apoi Sergiu Buş a trimis în plasa laterală, din voleu, în minutul 77. Oaspeţii au fost aproape de egalare chiar în minutul 90, când Işfan, lăsat liber în careu, a şutat la poartă.

FC Hermannstadt s-a impus cu 1-0, reuşind prima victorie stagională, iar Farul este la a treia înfrângere consecutivă. În clasament Farul e pe 8, cu 10 puncte, în timp ce Hermannstadt ocupă poziţia a 11-a, cu 7 puncte.

HERMANNSTADT: Căbuz – Antwi, Căpuşă, Ionuţ Stoica, Selimovic (Bejan 85), K. Ciubotaru Vuc 58) – S. Balaure (Biceanu 85), Kujabi, Dr. Albu – A. Chiţu (S. Buş 72), Neguţ (Oroian 58). ANTRENOR: Marius Măldărăşanu

FARUL: Buzbuchi – Fabinho (Furtado 46), Larie, Ţîru, C. Ganea – Vînă, Dican (Markovic 64), Radaslavescu (Cr. Sima 64) – I. Cojocaru (Ramalho 11), Işfan, R. Tănasă (G. Iancu 76). ANTRENOR: Ianis Zicu

Cartonaşe galbene: Neguţ 36, K. Ciobotaru 47, Selimovic 60, Marius Măldărăşanu 90+7 / Larie 20, R. Tănasă 75, Ţîru 76, Ianis Zicu 84

Arbitru: Rareş Vidican – Daniel Mitruţi, Cristian Ilinca

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu – Valentin Porumbel

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Universitatea Craiova – Petrolul Ploieşti 2-0 / Oltenii ajung la 6 victorii consecutive în campionat

Articole, Sportz24 Aug • 179 vizualizări
0 comentarii

CFR, în săptămâna neagră: pierde din nou la scor, 1-4 la Galaţi, cu Oţelul / Clujenii au luat 7 goluri de la Hacken, joi

Articole, Sportz24 Aug • 309 vizualizări
0 comentarii

Andrea Mandorlini a revenit la conducerea tehnică a echipei CFR Cluj / Dan Petrescu a demisionat după eşecul dur din meciul cu Hacken (2-7)

Articole, Sportz24 Aug • 213 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.