FC Hermannstadt a bifat prima victorie, 1-0 cu Farul / Constănțenii se află la a treia înfrânere consecutivă
Echipa FC Hermannstadt a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei a 7-a din Superligă, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Sibienii au deschis scorul în minutul 12, când Dragoş Albu a înscris cu un şut din careu, iar elevii lui Măldărăşanu au trecut pe lângă majorarea scorului în minutul 23, la ocazia lui Neguţ. Constănţenii au replicat prin capul pe lângă poartă trimis de Răzvan Tănasă şi la pauză a fost 1-0 pentru gazde.
Chiţu a ratat în minutul 65, apoi Sergiu Buş a trimis în plasa laterală, din voleu, în minutul 77. Oaspeţii au fost aproape de egalare chiar în minutul 90, când Işfan, lăsat liber în careu, a şutat la poartă.
FC Hermannstadt s-a impus cu 1-0, reuşind prima victorie stagională, iar Farul este la a treia înfrângere consecutivă. În clasament Farul e pe 8, cu 10 puncte, în timp ce Hermannstadt ocupă poziţia a 11-a, cu 7 puncte.
HERMANNSTADT: Căbuz – Antwi, Căpuşă, Ionuţ Stoica, Selimovic (Bejan 85), K. Ciubotaru Vuc 58) – S. Balaure (Biceanu 85), Kujabi, Dr. Albu – A. Chiţu (S. Buş 72), Neguţ (Oroian 58). ANTRENOR: Marius Măldărăşanu
FARUL: Buzbuchi – Fabinho (Furtado 46), Larie, Ţîru, C. Ganea – Vînă, Dican (Markovic 64), Radaslavescu (Cr. Sima 64) – I. Cojocaru (Ramalho 11), Işfan, R. Tănasă (G. Iancu 76). ANTRENOR: Ianis Zicu
Cartonaşe galbene: Neguţ 36, K. Ciobotaru 47, Selimovic 60, Marius Măldărăşanu 90+7 / Larie 20, R. Tănasă 75, Ţîru 76, Ianis Zicu 84
Arbitru: Rareş Vidican – Daniel Mitruţi, Cristian Ilinca
Arbitri VAR: Sebastian Colţescu – Valentin Porumbel
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Universitatea Craiova – Petrolul Ploieşti 2-0 / Oltenii ajung la 6 victorii consecutive în campionat
CFR, în săptămâna neagră: pierde din nou la scor, 1-4 la Galaţi, cu Oţelul / Clujenii au luat 7 goluri de la Hacken, joi
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.