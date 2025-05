FC Barcelona pierde un talent ofensiv: Pau Victor a decis să plece în această vară

Jurnaliștii catalani de la Sport.es anunță că FC Barcelona se va despărți la finalul acestui sezon de unul dintre tinerii săi promițători: Pau Victor. Fotbalistul a primit prea puține șanse din partea lui Hansi Flick și este decis să plece de la gruparea blau-grana.

În vârstă de 23 de ani, Pau a fost adus inițial de Barca sub formă de împrumut de la Girona, iar evoluțiile excelente din stagiunea trecută de la echipa de tineret i-au adus un transfer definitiv.

Fotbalistul a avut dificultăți în a debuta la echipa mare din cauza problemelor de înregistrare cauzate de restricțiile impuse de fair-play-ul financiar, alături de Dani Olmo, celălalt transfer important al verii.

Pau a beneficiat în prea puține momente de încrederea lui Hansi Flick, iar jucătorul a decis că este momentul să facă o schimbare în carieră în vara acestui an.

Barcelona nu se va opune plecării fotbalistului, dar va include, conform sursei citate, o clauză de răscumpărare. Dacă jucătorul va confirma la un alt club, atunci catalanii vor dori să-l aducă înapoi pe Camp Nou.

Pau Victor are o cotă de piață de €5 milioane, conform Transfermarkt.

În acest sezon, fotbalistul a bifat 290 de minute în LaLiga, 49 în Champions League și 23 în Cupa Spaniei.

📌 Pau Víctor is leaving Barcelona this summer for more playing time! ✈️

✅️ While several La Liga clubs are interested, Barça wants to maintain control through a loan or a sale with a buyback clause.

[sport] pic.twitter.com/SfGHz84bOf

— Barça Notes 🗒 𝕏 (@BarcaNotes) May 12, 2025