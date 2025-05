FC Barcelona, victorie magnifică: 4-3 cu Real Madrid – Catalanii, la un pas de titlul de campioană a Spaniei

A fost spectacol în cel de-al patrulea El Clasico al sezonului, Barcelona câștigând cu 4-3 contra Realului, după ce în minutul 14 era condusă cu 2-0. Succesul impresionant de duminică o desprinde pe Barcelona la șapte puncte de marea rivală, cu doar trei etape înainte de finalul sezonului din La Liga.

Venită după eliminarea dureroasă cu Inter din semifinalele Champions League, Barcelona a început slab marele meci: dubla lui Mbappe (5, 14) a dus scorul la un greu de crezut 2-0 pentru Madrid.

Eric Garcia (19) a readus speranțele gazdelor după un gol marcat cu capul. A fost scânteia care a declanșat tăvălugul catalan, trupa lui Hansi Flick marcând de alte trei ori până la pauză: Yamal (32), Raphinha (34, 45).

Repriza a doua a fost una cu multe ocazii mari de gol și cu un final tensionat după ce Mbappe a marcat în minutul 70.

După două goluri anulate (câte unul de fiecare parte), partida de pe „Estadi Olímpic Lluís Companys” s-a încheiat cu 4-3, iar Barcelona are o mână și jumătate pe trofeul de campioană a Spaniei.

Statistica partidei Barcelona vs Real Madrid

Posesie: 62%-38%

Total șuturi: 23-9

Șuturi pe poartă: 9-5

Ocazii mari de gol: 7-5

Cornere: 10-2

Pase reușite: 87% (417/478) – 80% (235/295)

Cartonașe galbene: 4-3

Barcelona are the first team in ElClásico history to go 4-0-0 in the rivalry in a single season 🤯

ABSOLUTE DOMINANCE 😤🔥 pic.twitter.com/IgmiWpcKjf

— ESPN FC (@ESPNFC) May 11, 2025