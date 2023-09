Farmaciștii reclamă întârzieri majore la decontarea facturilor pentru medicamente, inclusiv pentru cancer și diabet / CNAS promite rezolvarea situației până la finalul lunii septembrie, cu fonduri din bugetul alocat pentru trimestrul IV

Asociația Farmaciilor Independente Ethica a transmis, pentru a treia oară în acest an, o adresă către autorități prin care solicită respectarea termenelor de plată pentru medicamentele eliberate către populație, pe care statul le decontează farmaciilor comunitare, reclamând întârzieri majore, și de 60 de zile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) susține, într-un răspuns transmis joi G4Media.ro, că situația se va rezolva până la finalul lunii septembrie, cu fonduri din bugetul alocat inițial pentru trimestrul IV.

„Vă comunicăm că în urma solicitărilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, Ministerul Finanțelor a transmis astăzi CNAS aprobarea suplimentării prevederilor bugetare aferente trimestrului III, prin diminuarea corespunzătoare a prevederilor trimestrului IV, cu încadrarea în fondurile anuale aprobate prin Legea Bugetului de Stat.

Tot astăzi, CNAS a inițiat și finalizat toate procedurile administrative referitoare la Memorandumul de aprobare a suplimentării limitei de credite bugetare și credite de angajament, pentru luna septembrie, conform trimestrializării nou aprobate și l-a transmis deja către ministerele avizatoare.

După aprobarea Memorandumului, CNAS va efectua plățile pentru servicii medicale, medicamente și materiale sanitare, inclusiv pentru programele naționale de sănătate și cele care fac obiectul contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat, cu termen de plată în luna septembrie”, se arată în răspunsul transmis G4Media.ro de Cristina Călinoiu, purtătorul de cuvânt al CNAS.

Asociația Farmaciilor Independente Ethica a anunțat, la mijlocul lunii septembrie, că a transmis, pentru a treia oară în acest an, o adresă către autorități prin care solicită respectarea termenelor de plată pentru medicamentele eliberate către populație, pe care statul le decontează farmaciilor comunitare.

Întârzierile majore la plata medicamentelor eliberate în baza prescripțiilor medicale compensate sau gratuite, care au persistat pe toată durata acestui an, pun în pericol de fapt sănătatea pacienților, care fie nu vor mai beneficia de asistență farmaceutică prin falimentarea farmaciilor comunitare, fie nu vor mai găsi medicamentele necesare, farmaciile fiind în imposibilitatea de a se aproviziona de la distribuitori, susține asociația.

„În contextul actual în care foarte multe medicamente lipsesc de pe piața din România, cu toate eforturile farmaciștilor de a le căuta pentru pacienți, în contextul în care urmează sezonul rece și al infecțiilor respiratorii, suprapus cu începerea anului școlar și întoarcerea copiilor în colectivități, aceste întârzieri la plata medicamentelor eliberate populației de către farmaciile comunitare reprezintă un risc major asupra sănătății pacienților, cu efecte foarte grave”, a precizat Cristina Pavel, președinte al Asociației Farmaciilor Independente Ethica.

Întârzierile majore la plată, de mai mult de 90-120 de zile (conform actelor normative, ar trebui ca decontarea să se realizeze în cel mult 60 de zile) în funcție de județ, se referă la medicamentele eliberate de farmaciile comunitare în cadrul programelor naționale de sănătate, precum oncologie, diabet zaharat, transplant, deci pacienților cu afecțiunile cele mai împovărătoare și cele mai costisitoare din sistemul de sănătate. Majoritatea pacienților beneficiază în mod gratuit de medicamentele din programele naționale de sănătate – prin urmare, farmacia suportă până în acest moment cheltuiala integrală a tratamentului eliberat, a precizat asociația.

„În centrul atenției sunt în aceste zile măsurile fiscale anunțate de Guvern pentru a reduce deficitul bugetar. În acest proces alert de reducere a cheltuielilor bugetare, guvernanții au ales să înceapă cu cei mai vulnerabili pacienți, cei care depind de medicamentele eliberate în cadrul programelor naționale de sănătate. Din păcate, viața acestor persoane nu poate să aștepte o rectificare bugetară pentru ca terapia lor să poate să fie disponibilă în farmacii, împovărate de datorii și blocate financiar de către același stat român”, se arată în comunicat.

Farmaciile independente, membre AFIE, reprezintă întreprinderi mici și mijlocii cu capital românesc, care aduc venituri la bugetul de stat prin taxele achitate în țară, spre deosebire de alte companii din domeniul farmaceutic, care, deși sunt extinse ca număr de farmacii, sunt subvenționate din țara de origine și achită taxele în alte state, așa cum a fost documentat în media. Decontarea cu mare întârziere a sumelor pe care statul român le datorează pentru medicamentele eliberate afectează în primul rând farmaciile mici, independente, românești, contribuabili ai statului român, care vor dispărea treptat de pe piața din România, se arată în comunicat.

„Am atras atenția de nenumărate ori cu privire la efectele pe care nerespectarea termenelor de decontare a medicamentelor eliberate de farmaciile comunitare le au asupra sănătății populației. Am atras atenția autorităților în numeroase adrese privind problema gravă a lipsei anumitor medicamente de pe piață din România și am oferit soluții. Anul trecut, am anunțat lipsa antibioticelor pentru copii, în plin sezon al infecțiilor respiratorii, lipsă care cel mai probabil va persista și în acest an. Până în acest moment, nu au fost luate măsuri vizibile și notabile pentru ca aceste probleme să se rezolve, fapt care ne facem să credem că medicamentele pentru populație sunt ultimele priorități pe lista guvernanților, iar efectele se vor vedea în doar câteva luni”, a adăugat Cristina Pavel, președinte al Asociației Farmaciilor Independente Ethica.

Precizări ale asociației legate de funcționarea farmaciilor în raport cu achiziționarea medicamentelor: