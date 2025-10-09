Ce modificări aduce Legea reformei în sănătate, declarată constituţională: schimbări la modul de plată a medicilor de familie, finanțarea serviciilor din ambulatoriu, decontarea unor analize / Se introduce o „contribuţie de solidaritate” pentru producătorii de medicamente

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat joi o serie de măsuri în domeniul sănătăţii, printre care: creşterea finanţării pentru serviciile medicale în defavoarea plăţii per capita, decontarea fără plafon a analizelor pentru pacienţii oncologici şi introducerea unei contribuţii de solidaritate pentru producătorii de medicamente – toate incluse în Legea pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, declarată constituţională de Curtea Constituţională a României, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Astfel, medicii de familie vor primi finanţare mai mare pentru serviciile efectuate şi mai mică pentru numărul de pacienţi înscrişi pe listă (creşte plata pentru serviciile medicale). În anul 2026, structura finanţării cabinetelor de medicină de familie va fi de 25% per capita şi 75% per servicii.

Totodată, susţine CNAS, începând cu anul 2027, finanţarea se va distribui în proporţie de 20% pentru plata per capita şi de 80% pentru plata per servicii medicale.

CNAS afirmă că se flexibilizează programul de lucru al medicilor de familie, pentru a încuraja activitatea în zonele slab acoperite din punct de vedere medical. Aceştia îşi vor putea deschide mai uşor cabinete în zonele cu număr mic de locuitori.

Va creşte şi finanţarea pentru ambulatoriul de specialitate, iar acesta va deveni un filtru pentru internările nenecesare. Astfel, valoarea punctului per serviciu se va majora de la 5 la 6,5 lei începând cu 1 ianuarie 2026 şi la 8 lei începând cu 1 ianuarie 2027.

De asemenea, creşte şi accesul pacienţilor la servicii, se optimizează finanţarea şi se prioritizează alocarea resurselor financiare pentru cazurile acute şi cele justificate clinic, în scopul reducerii timpilor de aşteptare şi al evitării agravării bolii.

„Unele tipuri de analize, cum ar fi cele pentru pacienţii oncologici, vor fi decontate la nivelul realizat, fără să existe o limită contractuală (fără plafoane). (…) Laboratoarele din spitalele publice vor primi mai mulţi bani de la CNAS, pentru a creşte numărul pacienţilor care vor beneficia de analize cu bilet de trimitere. (…) Se introduce o nouă metodologie de finanţare a spitalelor publice, astfel încât cheltuielile de personal să fie corelate cu activitatea medicală a spitalului (spitalele vor fi plătite în funcţie de numărul si complexitatea serviciilor medicale pe care le realizează). Decontarea serviciilor de spitalizare de zi pentru beneficiarii programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru persoanele cu suspiciune de boală oncologică, atât asigurate cât şi neasigurate, se va efectua la nivelul realizat (fără plafon)”, afirmă sursa citată.

CNAS susţine că se introduce un mecanism de acces rapid la medicamente inovatoare care nu sunt încă rambursate, cu monitorizarea eficienţei terapeutice. Totodată, costurile acestor tratamente vor fi suportate de către CNAS şi producătorii de medicamente.

„Se introduce temporar, pentru un an, începând cu trimestrul IV 2025, o contribuţie de solidaritate pentru producătorii de medicamente, cu scopul creşterii bugetului alocat medicamentelor compensate şi gratuite”, a arătat aceeaşi sursă.

CNAS afirmă că se întăreşte şi controlul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru asigurarea disciplinei contractuale a furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi se introduc măsuri sancţionatorii mai riguroase pentru furnizorii de servicii medicale care gestionează necorespunzător fondurile destinate pacienţilor.

„Valabilitatea actuală a cardului european de asigurări sociale de sănătate, de doi ani, va fi extinsă pentru două categorii de beneficiari: pentru pensionari, valabilitatea creşte la 10 ani, iar pentru copii, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Banii economisiţi în acest fel vor fi transferaţi către medicamente şi servicii medicale acordate pacienţilor”, precizează sursa citată.