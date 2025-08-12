FA impune o suspendare de opt săptămâni fostului arbitru David Coote pentru comentariile la adresa lui Jurgen Klopp

Fostul arbitru din Premier League, David Coote, a fost sancționat și a primit o interdicție de opt săptămâni din partea Federației de Fotbal a Angliei (FA) marți, în legătură cu comentariile pe care le-a făcut despre fostul antrenor al lui Liverpool, Juergen Klopp, într-un videoclip care a devenit viral anul trecut.

Coote a fost concediat de organismul arbitrilor de fotbal englezi, PGMOL, după ce un videoclip, înregistrat în iulie 2020, a circulat pe rețelele de socializare, arătând arbitrul abuzându-l verbal pe Klopp. După o anchetă completă, poziția sa a fost considerată inacceptabilă.

Arbitrul de 43 de ani a fost acuzat de FA în iunie, iar o Comisie de Reglementare independentă i-a impus acum o suspendare de opt săptămâni și un program obligatoriu de educație față în față. Coote a recunoscut acuzația.

„S-a susținut că, contrar Regulii FA E3.1, arbitrul a acționat într-o manieră necorespunzătoare și/sau a folosit cuvinte abuzive și/sau jignitoare despre Jurgen Klopp într-un videoclip care a fost înregistrat în jurul lunii iulie 2020 și a apărut pe rețelele de socializare în noiembrie 2024”, a declarat FA.

„S-a susținut, de asemenea, că acțiunile sale constituie o ‘încălcare gravă’, care este definită în Regula FA E3.2, deoarece acestea au inclus o referință – explicită sau implicită – la naționalitate.”

Organismul european de conducere al fotbalului a declarat, de asemenea, că lui Coote i s-a interzis orice activitate de arbitraj UEFA până în iunie 2026. Coote și-a cerut scuze pentru acțiunile sale.

Ziarul The Sun a publicat, de asemenea, un videoclip despre care a spus că îl arată pe Coote aparent consumând o substanță albă sub formă de pulbere în timpul activității sale ca arbitru la EURO 2024.