Expoziția Bukovina Blue Project, în pavilionul României la Expo 2025 Osaka

Între 30 august și 13 octombrie 2025, Roland Pangrati prezintă în premieră expoziția Bukovina Blue Project, în pavilionul României la Expo 2025 Osaka.

Numită uneori și Elveția Estului, pentru munții săi împăduriți, dar și pentru diversitatea etnică, regiunea istorică și geografică Bucovina e un ținut-simbol, aproape mitic, în care natura e spectaculoasă.

Dintre toate peisajele Bucovinei, stâncile sunt cele care l-au atras cel mai mult pe Roland Pangrati, de la cele cu profiluri ușor recognoscibile, cum sunt Pietrele Doamnei, la detalii în care materia anorganică – piatra – coexistă cu cea organică, simbolizată de copaci.

Alegerea temei, Bucovina, este în același timp simbolică și picturală, pentru că regiunea Bucovinei nu e celebră doar pentru peisajele sale extraordinare, ci și pentru amestecul de culturi și tradiții care a stimulat creativitatea, independența, curiozitatea, dragostea pentru natură, progresul.

Lucrările din seria Bukovina Blue Project ilustrează atât peisaje reprezentative (mai cu seamă Pietrele Doamnei), cât și detalii (seria Rocks), unite fiind nu doar de tehnica picturii japoneze nihonga, de materialele și suportul de hârtie folosite, nu doar de albastrul de azurit, punte istorică și artistică între meșterii pictori de biserici din urmă cu șase secole și arta contemporană a lui Pangrati, ci mai ales de emoția unei descrieri care transcede peisajul ca gen în pictură.

Expoziția Bukovina Blue Project este curatoriată de dr. Cristina Simion, iar muzica originala este compusă de Eugen Dan Drăgoi.

Romania, Land of Tomorrow este conceptul expozițional al pavilionului României la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japonia, expoziție mondială care are loc în Japonia între 13 aprilie și 13 octombrie 2025.

Pavilionul explorează contribuția României la o societate globală sustenabilă prin tradițiile, inovațiile, arta și moștenirea sa culinară, oferind vizitatorilor o experiență captivantă, multisenzorială, în cadrul temei expoziției.