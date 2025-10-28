Explorează strategii avansate pentru optimizarea managementului flotelor auto (Parteneriat)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fleet Management Conference este cel mai important eveniment dedicat gestionării flotelor auto, unde profesioniștii dornici să dezvolte strategiile de administrare pot descoperi soluții inteligente pentru a-și alinia planurile la standardele actuale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Noua ediție va avea loc pe 4 noiembrie și va răspunde provocărilor mobilității moderne, aducând în prim-plan modalitățile prin care putem construi flote mai sigure, mai eficiente și mai sustenabile. Sesiunile de conținut vor oferi o serie de informații actualizate, soluții eficiente și bune practici care asigură creșterea performanțelor flotei. Descoperă programul ediției:

SESIUNEA 1 | Flota viitorului: între sustenabilitate, digitalizare și eficiență

Dezbatere

– Trecerea la flote electrice și hibride: provocări și oportunități

– Cum schimbă digitalizarea modul în care gestionăm flotele

– ESG & reglementări: cum se aliniază flotele la standardele de sustenabilitate

– Optimizarea costurilor în contextul creșterii prețurilor

SESIUNEA 2 | Inovație în mișcare: soluții smart pentru flote eficiente

Prezentări și studii de caz

– Cum măsurile de sustenabilitate pot crește eficiența flotei

– Gestionarea tranziției către mobilitate electrică: ESG și optimizarea costurilor

– De la haos operațional la eficiență digitală: cum poți reduce costurile cu flota cu până la 60%

– Mobilitate pentru viitor: Tranziția accelerată a flotelor de la diesel la hibrid și electric

Specialiști cu experiență dovedită urcă în fiecare an pe scena evenimentului. Printre vorbitorii ediției de anul acesta se numără:

Ondrej Safar (CEO, Distribuție Oltenia)

(CEO, Distribuție Oltenia) Adrian Hălmăgean (General Director, Avis Budget Romania)

(General Director, Avis Budget Romania) Cristina Almăjanu-Rusan (Fleet Sales Manager, DKV Mobility)

(Fleet Sales Manager, DKV Mobility) Răzvan Roșculeț (Director Comercial, Arval Romania)

(Director Comercial, Arval Romania) Dinu Grosu (Key Account Manager, PPC Blue Romania)

(Key Account Manager, PPC Blue Romania) Elena Mandache (Marketing Manager, Eldrive)

(Marketing Manager, Eldrive) Sorin Iacob (Fondator & CEO, Carfix | GT Motive)

(Fondator & CEO, Carfix | GT Motive) George Dragomir (Transport Director, Aquila Part Prod Com)

Mai multe detalii referitoare la participare, vorbitorii și agenda ediției sunt disponibile pe www.fleetconference.ro.

Fleet Management Conference 2025 este un eveniment organizat de Evensys, în parteneriat cu Arval România, PPC Blue, DKV Mobility România, Eldrive, Avis Budget România și Carfix | GT Motive.

Despre Evensys

Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu peste 18 ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminare proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Production și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.