Explorând necunoscutul: Cum se conectează artiștii The Night-Art Festival cu audiența

Arta nocturnă nu este doar despre lumină și culoare, ci și despre conexiunea profundă între artiști și publicul lor. Între lumină și întunericul nopții, se întâmplă magia interacțiunii autentice și profunde. The Night-Art Festival aduce o experiență în care arta devine limbajul universal care sparge barierele și deschide inimile oamenilor, făcându-i să simtă, să se întregească și să se conecteze în moduri unice și profunde. Am explorat două dintre componentele festivalului

Nights Gigs: misterul care creează legături

Într-o veche hală transformată într-un spațiu aparte dedicat luminii, Beck Corlan a ajuns în fața publicului emoționat și entuziasmat să vadă pe cine vor avea în față. La Night Gigs fiecare seară aduce o nouă surpriză, astfel că spectatorii își cumpără biletul fără să știe la ce performance vor asista, iar locația este dezvăluită abia în ziua spectacolului. Artiștii trebuie să se desprindă de la ideea tradițională a scenei și să creeze experiențe care să poată fi experimentate în mod liber și interactiv.

Pentru ea, muzica e instrumentul care o ajută să se înțeleagă și să se raporteze “cu divinitatea, cu Dumnezeu, cu puterea care e mai mare decât noi”. Cântă de când se știe, are puterea de a transpune publicul într-o altă lume, iar conexiunea cu cei care îi stau în față e de fiecare dată specială. În acest univers al misterului numit The Night-Art Festival, interacțiunea dintre artist și spectatori devine un dans misterios, un dialog dincolo de cuvinte, o experiență care se contopește cu emotii profunde și se transformă în amintiri.

“A fost fermecător. Înfricoșător la primele piese și fermecător mai apoi să îi văd pe oameni cum se uită la mine, cum zâmbesc, cum ne conectează muzica, cum ne conectează noaptea și arta. Pauza a fost foarte mișto pentru că am putut și eu să mă încarc cu energia celor din public, să primesc laudele lor ca pe ceva ce a zidit în mine o stimă de sine – adică am înțeles că OK, sunt în locul potrivit, cu oamenii potriviți, la ora potrivită. A fost o seară în care am primit… nu a fost doar energia mea. Un dans nu se întâmplă de unul singur, un dans se întâmplă atunci când două persoane se alătură una celeilalte și încep să se miște în același ritm și aceeași armonie. Simt că acest lucru s-a întâmplat în seara asta. Deși ne-am întâlnit pentru prima dată cu acești oameni s-a creat o energie și un dans special”, ne-a mărturisit artista.

The Light-Art Circuit: între lumină și noi perspective

Festivalul aduce și contextul în care fiecare artist devine martor la conversațiile sincere și intense care prind viață în jurul instalațiilor sale. Este acel moment magic când păreri, povești, mesaje și gânduri sincere se leagă într-o simfonie de înțelegere și conexiune. În această atmosferă nocturnă, oamenii devin mai atenți la detalii și se conectează într-un mod mai profund cu arta din jurul lor.

Daniel Popescu, artistul din spatele instalației In-Between, devine el însuși un actor în spectacolul nocturn atunci când se alătură publicului în fața creației sale. Ziua, materialul instalației sale devine o oglindă, reflectând lumea din jur, iar noaptea, cuburile prind viață devenind pline de culoare și transformându-se un spațiu meditativ tehnico-mistic.

“De obicei zâmbesc destul de mult când văd oameni care încearcă să descifreze cum s-a întâmplat fenomenul pe care îl văd în fața ochilor. Unii chiar se prind și încearcă să gândească la nivel logic, însă, de cele mai multe ori, mai ales copii consideră că totul este pură magie. Și ai acea satisfacție că ai creat ceva ce omul cu siguranță nu vede în fiecare zi și o să țină minte poate ca un moment de mirare care l-a scos din cotidian. Aceste efecte de <<wow>> sunt căutate, în general, de toți artiștii”, explică Daniel Popescu.

The Night-Art Festival devine o experiență colectivă, o călătorie emoționantă în lumea artei contemporane. Studenții UAD au transformat o banală șosetă într-un pretext, o ciornă, o scrisoare care stă la baza schimbului de idei. Talk Socks reprezintă un pretext de activare socială a comunității în jurul temelor regăsite în cotidian, o personificare a tipologiilor de cetățeni și a ideilor acestora sub formă de șosete.

“În una dintre, seri de exemplu, eram pur și simplu lângă instalație și ascultam două doamne cum povesteau despre lucrare – practic primeam un feedback sincer de la niște persoane care nu ne cunosc, care nici măcar nu știau cine suntem. E foarte fain, e emoționant , e satisfăcător, mai ales că am auzit doar cuvinte frumoase. A fost foarte interesantă întreaga experiență. ”, spune Andreea Grigoraș, studentă UAD Cluj.

Arta nu se limitează la spectacolul în sine, ci aduce oamenii împreună, creează conexiuni și aduce bucurie atât artiștilor, cât și publicului lor. Interacțiunea este o parte esențială a experienței nocturne și aduce recompense tangibile și emoționale pentru toți cei implicați.

