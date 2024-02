Explicație pentru avântul euroscepticismului: ”Guvernul, atunci când am trecut prin marile crize, Schengen, Bîstroe, criza cerealelor, nu numai că nu a comunicat, dar a și dezinformat”

Marian Voicu, scriitor jurnalis și publisher Veridica.ro susține că una din principalele vine pentru avântul euroscepticismului din ultimii ani o poartă președinția, guvernul și instituțiile sale.

El susține că există mari lacune de comunicare publică, iar cetățenii aleg să își ia informațiile din tot felul de surse.

”Cine e purtător de cuvânt la Președinția României? Trecând de la Președinția României, Primăria Generală a anunțat că constituie un moratoriu pe comunicare de 6 luni pentru că se ocupă de proiectele importante, mari ale capitalei, cu fonduri europene.

Pe de altă parte, guvernul, atunci când am trecut prin marile crize, Schengen, Bîstroe, criza cerealelor, nu numai că nu a comunicat, dar a și dezinformat, ministrul Transporturilor a dezinformat”, explică jurnalistul.

Voicu a făcut această afirmație în cadrul dezbaterii ”Alegeri cruciale pentru UE: care sunt mizele și cum pot fi contracarate tendințele anti-europene”. Evenimentul face parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană (Parlamentul European prin DG Communication): „EuroVOT: learning from the crises, shaping the future”.

El a dat și exemplul Dianei Șoșoacă, liderul partidului extremist SOS, care pe fondul discuțiilor despre pace a făcut propagandă pentru Rusia.

”Pe acest fond al lipsei de comunicare, jurnaliștii, pe de-o parte, mai mult sau mai puțin bine intenționați, pe de altă parte, dar și cetățenii caută informații acolo unde le pot găsi.

Ați spus că pacea este unul din beneficiile Uniunii Europene și într-adevăr este unul din beneficiile epocii post-război și ale UE, dar și acest argument este folosit machiavelic de unii politicieni. Diana Șoșoacă a plecat și a negociat cu ambasadorul rus Kuzmin, însoțită de alți doi parlamentari spunând că în numele cere neutralitatea României și ieșirea din NATO și că are mandat să negocieze cu Kuzmin.

Această lipsă de cultură și acest deficit de comunicare publică va întări acest curent eurosceptic, probabil”, spune Marian Voicu.