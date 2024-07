Șoșoacă a luat partea Rusiei la prima luare de cuvânt în Parlamentul European: Singura parte care a dorit să discute despre pace, uimitor, a fost Federaţia Rusă, moment în care, împreună cu alţi parlamentari, am discutat cu aceştia

Eurodeputata română Diana Șoșoacă a avut miercuri o primă luare de cuvânt în Parlamentul European, în care a acuzat Europa că a „distrus România” și i-a sărăcit pe români „ajutând ucrainenii non-stop”. Șoșoacă a susținut că a trimis tuturor ambasadelor și instituțiilor europene un memoriu de pace în Ucraina, dar singura ambasadă care a răspuns a fost cea a Rusiei. Șoșoacă promovează narativele pro-rusești și în Parlamentul European, unde cu o zi înainte a scris o serie de mesaje pe buletinul de vot, primul fiind „Niciodată cu Ucraina”, relatează Digi24.ro

După ce mai multi europarlamentari au prezentat, joi, puncte de vedere în legislativul de la Strasbourg, președinta PE, Roberta Metsola, proaspăt realeasă în funcție, i-a dat cuvântul Dianei Șoșoacă.

„”În calitate de senator al României, funcţie pe care am deţinut-o din 2020 în Parlamentul României, în februarie 2022 am făcut primul Memoriu internaţional intitulat ”Neutralitate pentru România – Pacea de la Bucureşti”. L-am trimis tuturor ambasadelor implicate, inclusiv Parlamentului European, Comisiei Europene aflate la Bucureşti. Singura parte care a dorit să discute despre pace, uimitor, a fost Federaţia Rusă, moment în care, împreună cu alţi parlamentari, am discutat cu aceştia.

Pacea nu se face trimiţând arme. Aţi distrus România, toate drumurile sunt distruse, românii sunt sărăciţi ajutând ucrainenii non-stop. Nu ştiu dacă ştiţi, dar în Ucraina românii nu au dreptul să vorbească limba română. Avem peste un milion de români acolo, au fost maltrataţi, din 220 de şcoli nu mai sunt decât 8 în limba română unde nu se vorbeşte limba română. Li se interzice să vorbească, să se roage. Aşa că vă rog frumos: pentru pace faceţi negocieri de pace, nu trimiteţi arme cu care omorâţi oameni”, a declarat Șoșoacă, potrivit paginii ei de Facebook.

Context

Pe data de 13 iulie, România TV, post fondat de fugarul Sebastian Ghiță protejat de autoritățile din Serbia, i-a dat platformă joi la o oră de maximă audiență europarlamentarului extremist Diana Șoșoacă. Ea a reluat propaganda Rusiei despre retrasarea granițelor Ucrainei. Moderatorul nu i-a pus nici o întrebare despre vizita făcută la Ambasada Rusiei imediat după alegeri.

Diana Șoșoacă, aleasă europarlamentar la alegerile din 9 iunie, a participat trei zile mai târziu la Ambasada Rusiei la un eveniment organizat de noul ambasador Vladimir Lipaev, potrivit imaginilor remise G4Media de un participant la eveniment.

Șoșoacă a mai mers la Ambasada Rusiei și în iunie 2023, dar și 2022, în ciuda faptului că România a condamnat oficial invazia ilegală a Rusiei în Ucraina și a redus la minimum dialogul cu reprezentanții Federației Ruse.