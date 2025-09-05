EXCLUSIV Ministra Mediului: „Contractul cu Federația Greenfield poate fi reziliat / Drumul forestier din Pădurea Băneasa nu trebuie traversat zilnic de zeci de mii de mașini”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Într-o declarație exclusivă pentru G4Media, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis că niciun drum forestier nu trebuie deschis publicului prin Pădurea Băneasa, iar contractul semnat de Romsilva cu Federația Greenfield pentru acces auto poate fi reziliat. Oficialul a afirmat că deschiderea către trafic intens a drumului forestier, aflat sub contract între Direcția Silvică Ilfov și Federația Greenfield, contravine interesului public.

„Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe un drum public transformat pe un drum forestier, care să fie traversat zilnic de zeci de mii de mașini. Cred că Romsilva poate să rezilieze liniștit acest contract. Eu cred că se poate închide drumul și acum. Am fost surprinsă că domnul Răduță, directorul direcției silvice Ilfov a betonat ulterior pe 30 mai, cu o lună înainte de a veni eu la minister, a betonat contractul astfel încât să nu se poată rezilia decât în instanță ”, a declarat ministra Mediului.

Ea a aflat în timpul dezbaterii publice pe tema Pădurii Băneasa de vineri, 5 septembrie, de la reprezentantul Greenfield, că s-a semnat un act adițional în luna mai, la contractul inițial, prin care rezilierea nu se poate decide de către una dintre părți, ci doar decât de justiție.

Buzoianu a explicat că, deși Ministerul nu poate impune direct Romsilva rezilierea, presiunea publică și interesul general cer o decizie rapidă.

„Eu nu pot da ordin să fie reziliat contractul, dar cred că Romsilva poate închide drumul și acum. Maximum pe care l-aș putea întelege în contextul în care ai o comunitate care este într-adevăr blocată, și are un singur acces către București, ca un compromis între protecția pădurii și accesul comunității ar fi o serie de autobuze foarte limitate ca număr care să circule la orele de vârf pe acel drum, transport public și nicio altă mașină individuală care să traverseze acel drum, plus masini de poliție, jandarmarie, autospeciale, ar putea să fie o variantă pentru a interveni o ambulanță”, a precizat Buzoianu.

În același timp, ministra a reafirmat că își dorește ca întreaga suprafață a Pădurii Băneasa — 1.300 de hectare — să devină arie naturală protejată, respingând ideea fragmentării prin protejarea doar a unor părți.

„Astăzi există un proiect de hotărâre de Consiliu General care vorbește de protecția a 300 de hectare, dar eu vreau ca întreaga pădure să fie ridicată la acest statut. Să nu spargem bucăți de puzzle, trebuie să protejăm toată pădurea cu același regim. Toate autoritățile și societatea civilă au fost de acord la dezbaterea publică și de săptămâna viitoare vom începe întâlniri tehnice”, a spus ministra.

Întrebată ce se va întâmpla dacă Romsilva refuză să rezilieze contractul, Buzoianu a transmis că este gata să trimită Corpul de Control și a ridicat public întrebarea dacă această regie autonomă în acestă variantă de organizare mai servește interesului public.

„Atâta timp cât Romsilva își exercită atribuțiile împotriva interesului public, este o discuție onestă dacă această instituție mai trebuie să funcționeze ca regie autonomă.”, a afirmat ea.

Ministerul Mediului marchează astfel cea mai clară poziție de până acum că traficul auto nu este acceptat prin Pădurea Băneasa, în timp ce decizia finală privind rezilierea rămâne la Romsilva.