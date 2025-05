EXCLUSIV IMAGINI cu fostul ministru de Interne Lucian Bode întâlnindu-se cu primarul din Sinaia, Vlad Oprea, după începerea anchetei penale împotriva edilului / Bode îşi face o vilă în Sinaia pe un teren cumpărat de la sora lui Oprea

Fostul ministru PNL de Interne Lucian Bode s-a întâlnit cu primarul din Sinaia, Vlad Oprea, pe 6 februarie 2025, în jurul orei 15:20, lângă vilele din Sinaia pe care şi le construiesc, potrivit imaginilor obţinute de G4Media.ro.

La acea dată, primarul din Sinaia era deja inculpat pentru corupţie şi plasat sub control judiciar pe cauţiune. La finalul lunii ianuarie 2025, DNA a declanşat ancheta penală împotriva lui Vlad Oprea. Între timp, miercuri, 21 mai 2025, instanţa i-a înlocuit definitiv lui Oprea măsura preventivă a controlului judiciar cu măsura arestului preventiv după ce procurorii DNA au arătat că edilul a încălcat interdicţia de a-şi exercita funcţia, s-a întâlnit cu viceprimarul în magazia unui hotel şi i-a dat intrcţiuni cum să conducă primăria.



Contactat telefonic de jurnalistul G4Media.ro, fostul ministru de Interne Lucian Bode nu a răspuns solicitărilor de a exprima un punct de vedere şi de a explica de ce s-a văzut cu primarul din Sinaia după începerea anchetei penale şi ce a discutat cu el. În momentul în care Lucian Bode va exprima un punct de vedere, îl vom prezenta imediat aici.

Context. O investigaţie de presă Recorder a dezvăluit că fostul ministru de interne Lucian Bode a cumpărat un teren de 500 de metri pătraţi în Sinaia, cu vedere la masivul Caraiman, de la sora primarului din Sinaia la un preţ de 60 de euro pe metrul pătrat, în condiţiile în care – afirmă jurnaliştii – preţul zonei era de 100 euro/m2. În acte, terenul este pe numele lui Ştefan Bode, fiul lui Lucian Bode.

Pe aceste teren, o firmă a lui Beniamin Gonţ, un apropiat al primarului Oprea, i-a construit fostului ministru o vilă, lângă o alta geamănă a edilului, construită tot de firma lui Gonţ.

Despre Beniamin Gonț, jurnaliștii de la Recorder au mai scris scriu că a restaurat un castel în localitatea Orthez din Franța, pe care procurorii DNA susţin că edilul l-ar fi cumpărat din banii primiţi mită de la patronul Nordis, Vladimir Ciorbă. Potrivit DNA, Oprea ar fi primit mită de la Cioră 238.000 de euro ca să îl ajute cu aprobările necesare pentru construirea unui hotel Nordis în Sinaia. În toamna anului trecut, Ciorbă l-a denunţat pe Oprea.

Lucian Bode susține că nu știa că terenul aparține surorii primarului din Sinaia și afirmă că vila de 100 de metri patrați ar fi de fapt o casă de vacanță.

”Asta cu vila…. cu amprentă la sol de aproximativ de 100 de mp, vă rog frumos, spuneți-le altora că își fac vile cu 100 de mp (…) Este o casă de vacanță, pe care sper să reușesc să o construiesc în cei doi ani, deși mă îndoiesc că o să reușesc”, a declarat pentru Recorder fostul ministru de interne și actualul secretar general al PNL, Lucian Bode.

Investigația Recorder mai arată cum primarul din Sinaia, Vlad Oprea, și-ar fi ridicat în inima orașului și o vilă de 1000 de metri patrați.

Redăm mai jos fragmentul din investigația Recorder.ro în colaborare cu Centrul de Investigații Media, intitulată ”Cartelul din Carpați”, realizată de jurnaliștii Ionuț Stănescu și Ovidiu Vanghele.

Vezi fragmentul despre vila lui Lucian Bode de la minutul 50:48

Emil Nenciu, una din sursele Recorder, susține că primarul din Sinaia, Vlad Oprea, se laudă cu relația de prietenie cu fostul ministru de interne. ”Am participat și eu la sindrofii cu ei, cu Lucian Bode și cu primarul, și cu Raluca Turcan și cu Valeriu Turcan”, susține Emil Nenciu.

Cei mai apropiați oameni ai primarului s-au implicat în construirea unui case de vacanță la Sinaia pentru secretarul general al PNL, notează investigația Recorder.ro

Într-unul dintre mandatele trecute ale lui Vlad Oprea, un teren a fost scos din circuitul forestier și defrișat sub fals pretext a ajuns la familia sa la un preț de nimic. Și de aici a ajuns, într-un târziu, la Lucian Bode la un preț subevaluat.

În primăvara anului trecut, când Bode era încă ministru de interne, o firmă fără angajați, fără activitate în construcții și fără experiență în construcții a început să ridice două vile identice pe această parcelă. Firma este a lui Benjamin Gonț, remorca lui Vlad Oprea iar casele, aflate la câtiva metri distanță, sunt ale celor doi politicieni liberali: una e a primarului, cealaltă a a lui Lucian Bode, prin intermediul fiului său Ștefan.

Dacă plecăm de la premisa – consolidată pe parcursul acestei documentări – că Gonț este un paravan pentru Vlad Oprea, rezultă că primarul din Sinaia personal este cel care îi construiește o vilă lui Lucian Bode. Asta după ce sora sa i-a pus la dispoziție, la un preț modic, terenul.

Cum a ajuns secretarul general al PNL să cumpere terenul de la sora lui Oprea și, mai apoi, să apeleze la omul de casă al primarului pentru a-i ridica vila?

Recorder: În iunie 2022, acum doi ani, ați cumpărat un teren de la sora domnului primar. Cum ați ajuns să faceți această tranzacție?

Lucian Bode: Da, este un teren de 500 de metri patrați…O fi puțin, o fi mult…Unii, aici, care îmi poartă de grijă au mai mare garajul decât terenul pe care l-am cumpărat. Îmi place foarte mult Sinaia. Am hotărât, împreună cu familia mea, să fac această investiție. Sunt prieten cu domnul primar Oprea de la Sinaia așa cum sunt prieten cu sute și sute de primari liberali. Nu știu cine a fost proprietar înainte de a cumpăra eu acel teren. Eu am mers la notar, am achizționat acești 500 de mp de teren și încerc să îmi ridic o căbănuță acolo…

Recorder: L-ați întrebat pe domnul primar dacă are un teren de vânzare? Cum ați ajuns să cumpărați acest teren?

Lucian Bode: Nu, am întrebat dacă pot găsi în Sinaia, undeva, 500 de mp de teren.

Recorder: Și s-a oferit dumnealui?

Lucian Bode: Nu s-a oferit. Mi-a spus…Am vorbit cu doamna notar, că știți că e un singur notar în Sinaia.

Recorder: Deci ați ajuns la sora domnului Oprea prin intermediul notarului din Sinaia.

Lucian Bode: Nu am ajuns …Eu nu știu cine-i sora domnului Oprea. Eu nu o cunosc. Mă înțelegeți?

Recorder: Anca David o cheamă.

Lucian Bode: Dacă nu o cunosc. Eu nu am văzut-o pe sora domnului Oprea. Eu am văzut un cetățean, care a venit cu actele că este proprietar, am cumpărat 500 de mp de teren, l-am trecut în declarația de avere, mulțumesc!

Recorder: Domnul Bode, nu este credibil. Ați cumpărat cu 60 de euro metru pătrat, ceea ce este un preț cu discount. Acolo în zona aceea se vând terenurile cu 100 euro mp.

Lucian Bode: Domnul Stănescu, eu am cumpărat acel teren exact cu cât a solicitat persoana respectivă…

Recorder: Persoana respectivă care, repet, este sora primarului…

Lucian Bode: Vreți să înțelegeți că eu nu am cumpărat de la soră? Eu am discutat cu domnul care a venit și care a semnat actele.

Recorder: Păi înseamnă că nu ați cumpărat de la proprietar…

Lucian Bode: Am cumpărat de la un domn care a venit cu actele. Am făcut actele la notar, i-am virat banii și asta e tot.

Recorder: Și cum ați ajuns la acest constructor, la firma Regal WGB Aianis, care construiește, în același timp, și vila geamănă, a domnului primar pe lotul învecinat, și vila dumneavoastră?

Lucian Bode: Domnul Stănescu, asta cu vila…. cu amprentă la sol de aproximativ de 100 de mp, vă rog frumos, spuneți-le altora că își fac vile cu 100 de mp.

Recorder: Noi folosim standardele societății românești. O casă cu etaj, la Sinaia, cu vedere la crestele Bucegilor, pentru cei mai mulți români reprezintă o vilă.

Lucian Bode: Este o casă de vacanță, pe care sper să reușesc să o construiesc în cei doi ani, deși mă îndoiesc că o să reușesc.

Recorder: Pe dinafară e gata. Dar haideți să revenim la întrebare. Cum l-ați găsit pe acest constructor, Regal WGB Aianis.

Lucian Bode: Asta-i treaba mea cum l-am găsit.

Recorder: Este omul de casă al domnului primar, Benjamin Gonț.

Lucian Bode: Nu știu omul cui este, știu că realizează lucrări de calitate. Știu ce a mai realizat și eu, când imi aleg un furnizor, îl aleg după calitatea lucrărilor și după preț.

Recorder: Tot pe același constructor l-a ales și domnul Oprea.

Lucian Bode: E treaba mea ce face domnul Oprea?

Recorder: Este casa asta, împreună cu terenul, un favor pe care vi l-a făcut domnul primar Oprea?

Lucian Bode: Categoric, nu.

Recorder: În schimbul unor prestații …

Lucian Bode: Dacă v-am spus categoric nu, nu mai continuați.

Potrivit datelor financiare extrase de Recorder despre firma Regal WGB Aianis pe anul 2022, firma raporta o cifră de afaceri de 2500 de lei, avea zero angajați. Patron și administrator: Beniamin Gonț. Conform Termene.ro, firma era considerată ca având risc mare de insolvență.

Inocența cu care Lucian Bode afirmă că habar nu a avut de la cine a cumpărat terenul este atât de deplină încât ne-a făcut să mai verificăm o dată această informație, de teamă să nu fi comis vreo eroare de documentare. Istoricul de carte funciară a acestui teren exclude însă această variantă, explică jurnaliștii de la Recorder.ro

Istoricul terenului arată cum bunul imobiliar de 500 de mp a tercut de la soții Anca și Remus David – sora și cumnatul primarului – la Lucian Bode și soția sa, Karina. Ideea că Bode își face o vilă geamănă cu a primarului printr-un proiect de arhitectură comun, pe un șantier comun, cu un constructor comun, fără să știe că a aparținut familiei Oprea și că așa-zisul constructor este un satelit al primarului, este aproape imposibil de crezut, mai ales când între cei doi există o relație atât de strânsă.

Vila de 1000 de mp pătrați pe care Vlad Oprea și-a construit-o în inima stațiunii Sinaia a fost terminată între timp, scrie Recorder. Așa cum era de așteptat, ea este locuită de însuși Vlad Oprea. Beniamin Gonț nu a plecat din această curte nici după strângerea șantierului. Poate fi găsit încă aici, plimbând câinii lui Oprea și dându-i acestuia drumul în casă.

Vila lui Lucian Bode se desăvârșește și ea în paralel cu cealaltă vilă a lui Vlad Oprea. Aspectul exterior al casei și panorama la care are acces nu justifică complexele de inferioritate pe care Bode l-ar putea avea față de alții mai înstăriți decât el.

În ceea ce privește castelul de la Orthez, lucrările de restaurare își urmează și ele cursul. Asta relatează cel puțin presa franceză care publică periodic știri referitoare la acest subiect, arată investigația Recorder.ro în colaborare cu Centrul pentru Investigații Media.ro.