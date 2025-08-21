Doi răniţi într-un incendiu, de aproape 12 ore, la bordul navei de asalt-amfibie USS New Orleans, în largul Insulelor japoneze Okinawa

Doi marinari au fost răniţi într-un incendiu care a izbucnit la prova navei de asalt-amfibie USS New Orleans, în largul Insulelor japoneze Okinawa, un sinistru care a fost controlat după aproape 12 ore, relatează publicația Le Figaro, citată de News.ro.

Originea incendiului este anchetată, anunţă într-un comunicat Flota a VII-lea a Marinei americane (US Navy).

Nava de război amfibie americană a emis un semnal SOS miercuri, către ora locală 16.00 (10.00, ora României), iar incendiul a fost stins joi, la ora locală 4.00 (miercuri, 22.00, ora României).

Timp de aproape 12 ore, marinarii de la bordul navei, cu o lungime de 208 metri, au primit ajutorul echipajului USS San Diego, altă navă de război americană, care transportă trupe şi avioane.

Paza de Coastă a armatei japoneze a intervenit, de asemenea, în ajutor.

Imagini difuzate miercuri de postul japonez NHK surprind acest dispozitiv important de ajutor în acţiune, la prova navei amfibie.

Două remorchere de la baza navală White Beach, situată în apropiere, au folosit tunuri cu apă pentru a stropi prova USS New Orleans.

Acest incendiu aplică o nouă lovitură flotei de 32 de nave de asalt-amfibie a Marinei americane.

Cel mai grav incendiu a avut loc. în iulie 2020, la bordul navei de asalt-amfibie USS Bonhomme Richard, în timp ce se afla chei, la San Diego, în vederea unor lucrări de modernizare, pentru a putea transporta avioane de tip F-35.

USS Bonhomme Richard a ars atunci timp de patru zile, iar Marina americană a casat această navă în valoare de un miliard de dolari.

O anchetă internă a arătat că incendiul a izbucnit din cauza unor nereguli sistemice – ca de exemplu lipsa întreţinerii navei, o formare insuficientă, o susţinere de pe uscat inadecvată şi o lipsă de supervizare.