Grecii aleg să călătorească în străinătate pe măsură ce prețurile cresc în țara lor. Prețurile chiar și în alte destinații din Europa le fac o opțiune mai atractivă / ekathimerini

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Konstantinos și soția sa, ambii angajați în sectorul privat, au analizat costul unei vacanțe de o săptămână pe o insulă din Marea Egee (Tinos, în cazul lor) și al unei săptămâni în Praga sau Copenhaga. Biletele și cazarea către destinații din Europa de Nord erau semnificativ mai ieftine. Așadar, acolo se va îndrepta cuplul nostru.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ați putea crede că este normal să facă acest lucru. Totul este scump în Grecia și în alte destinații din sudul Europei, în timp ce Europa de Nord încearcă disperat să atragă vizitatori. Dar povestea unui alt cuplu care lucrează în sectorul privat contrazice această presupunere: cu un venit peste medie, ei au decis să-și petreacă vacanța cu cei doi copii nu în Corfu, ci în Tenerife. Au spus că au estimat că vacanța pe insula spaniolă le-ar costa cu 1.000 de euro mai puțin decât cea în Corfu.

De fapt, mulți dintre noi cunoaștem astfel de cazuri, în care oamenii au decis că o vacanță în străinătate este o opțiune mai atractivă decât obișnuita călătorie în țară, la soare și mare.

Datele Băncii Greciei spun totul: în 2024, grecii au cheltuit 2,8 miliarde de euro pe călătorii în străinătate, comparativ cu 2,2 miliarde de euro pe vacanțe în destinații interne. Și, în primele șase luni ale anului 2025, au cheltuit cu aproape 25% mai mult, 1,677 miliarde de euro față de 1,344 miliarde de euro.

Este adevărat că situația financiară a multor greci din clasa de mijloc s-a îmbunătățit. Este, de asemenea, adevărat că cererea mare din străinătate și o îmbunătățire semnificativă, dar nu universală, a infrastructurii, au dus la creșterea costurilor de cazare în destinațiile interne la niveluri istorice.

Într-un studiu intitulat „Fluxurile de călătorii în străinătate în Grecia, 2023-2024”, Institutul Confederației Turismului din Grecia (INSETE) notează că plecările în vacanță în străinătate au crescut cu 8% în 2024, până la 6,7 milioane, iar cheltuielile au crescut cu 15%, până la 2,8 miliarde de euro.

S-a înregistrat o ușoară schimbare a destinațiilor către țări precum Franța, Italia, Țările de Jos și Regatul Unit, în detrimentul țărilor vecine, precum Bulgaria și Turcia. Grecii aleg destinații mai scumpe, dar totuși mai ieftine decât în propria țară. De asemenea, studiul arată că activitatea călătorilor interni și a vizitatorilor străini în Grecia nu se concentrează în al doilea și al treilea trimestru al anului, ci este distribuită mai uniform.