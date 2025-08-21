G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Coreea de Nord a construit o bază militară secretă pentru rachete balistice…

rachete, arme nucleare
Sursa foto: 23248711 © John Wollwerth | Dreamstime.com

Coreea de Nord a construit o bază militară secretă pentru rachete balistice lângă graniţa cu China / „Reprezintă o potenţială ameninţare nucleară pentru Asia de Est şi continentul american”

Articole21 Aug 0 comentarii

Coreea de Nord a construit o bază militară secretă în apropierea graniţei cu China, care ar fi folosită pentru a depozita cele mai recente rachete balistice ale sale cu rază lungă de acţiune, potrivit unui raport al unui think tank american publicat săptămâna aceasta, relatează joi agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Această bază de rachete balistice nedeclarată este situată la doar 27 de kilometri de graniţa ţării cu China, conform raportului redactat de Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), un think tank cu sediul la Washington.

Situată în provincia Pyongjan de Nord (nord-vest), baza Sinpung-dong găzduieşte probabil rachete balistice intercontinentale (ICBM), inclusiv cele cu capacitate nucleară, conform raportului.

Armele „reprezintă o potenţială ameninţare nucleară pentru Asia de Est şi continentul american”, a adăugat aceeaşi sursă.

Baza este una dintre cele „15-20 de baze de rachete balistice, instalaţii de întreţinere, de sprijin şi depozitare a rachetelor şi focoaselor nucleare pe care Coreea de Nord nu le-a declarat niciodată”, se mai arată în raport.

Acesta este „primul studiu cuprinzător, open-source, care confirmă existenţa bazei”, adaugă sursa citată.

Descoperirea survine în contextul în care liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a cerut recent o „extindere rapidă” a capacităţilor nucleare ale Nordului.

De la eşecul summitului din 2019 de la Hanoi, în Vietnam, dintre Kim Jong Un şi preşedintele american Donald Trump, Coreea de Nord a reiterat că nu va renunţa niciodată la armele sale şi s-a declarat putere nucleară „ireversibilă”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

China urmăreşte să înceapă extragerea minerurilor şi să adauge Afganistanul în „Noile Drumuri ale Mătăsii”

Articole20 Aug • 2.041 vizualizări
0 comentarii

China îi răspunde lui Trump şi reiterează că va căuta să obţină „reunificarea paşnică” cu Taiwanul

Articole18 Aug • 704 vizualizări
0 comentarii

Ministrul chinez de Externe Wang Yi va vizita India de luni, pentru discuţii privind frontiera din Himalaya

Articole16 Aug • 171 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.