Şeful corporaţiei nucleare de stat ruse Rosatom: Scutul nuclear al Rusiei trebuie…

rachete nucleare rusia
Sursa Foto: X

Şeful corporaţiei nucleare de stat ruse Rosatom: Scutul nuclear al Rusiei trebuie modernizat, având în vedere „ameninţările colosale”

21 Aug

Scutul nuclear al Rusiei ar trebui întărit în următorii ani, având în vedere ameninţările colosale cu care se confruntă cea mai mare putere nucleară a lumii, a declarat joi şeful corporaţiei nucleare de stat ruse Rosatom, Aleksei Lihacev, citat de agenţia de ştiri rusă RIA, informează agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres.





Rusia şi Statele Unite îşi modernizează arsenalele nucleare – inclusiv sistemele folosite pentru detectarea şi interceptarea rachetelor nucleare deja lansate – în timp ce China îşi amplifică propria capacitate nucleară mult dincolo de cea a Regatului Unit şi Franţei.

„Acum, în situaţia geopolitică actuală, este o perioadă de ameninţări colosale la adresa existenţei ţării noastre. Prin urmare, scutul nuclear, care este şi o sabie, este o garanţie a suveranităţii noastre”, a declarat Lihacev, citat de RIA.

„Înţelegem astăzi că scutul nuclear trebuie într-adevăr să fie îmbunătăţit în următorii ani”, a adăugat el.

Preşedintele american Donald Trump a dezvăluit în luna mai planuri pentru un scut antirachetă numit „Domul de Aur”, inspirat de scutul de apărare terestru al Israelului, „Domul de Fier”, care ar costa cel puţin 175 de miliarde de dolari.

„Domul de Aur” are ca scop interceptarea unei game de rachete – inclusiv balistice, hipersonice şi de croazieră – şi blocarea ameninţărilor din partea Rusiei şi Chinei. Cu toate acestea, experţi militari sunt de acord că niciun astfel de scut nu poate intercepta toate rachetele, în special în cantitatea pe care ar putea-o lansa Moscova sau Washingtonul.

Rusia are aproximativ 4.300 de focoase nucleare stocate şi desfăşurate, iar Statele Unite au aproximativ 3.700, un total de aproximativ 87% din inventarul total al lumii, potrivit unui studiu realizat de Federaţia Oamenilor de Ştiinţă Americani.

China este a treia putere nucleară a lumii, cu aproximativ 600 de focoase nucleare, urmată de Franţa cu 290, Regatul Unit cu 225, India cu 180, Pakistan cu 170, Israel cu 90 şi Coreea de Nord cu 50, potrivit studiului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

