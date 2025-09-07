EXCLUSIV Cine sunt cei 19 inculpați pro-Călin Georgescu care au devastat în martie centrul Bucureștiului / Aproape 40% au antecedente penale: furt în interiorul și în afara României, lovire, tulburarea liniștii publice, uzurpare de calități oficiale

Șapte dintre cei 19 inculpați trimiși în judecată, luna trecută, de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, pentru violențele din Capitală din noaptea de 9/10 martie 2025, au fost amendați penal sau condamnați definitiv, în trecut, pentru infracțiuni săvârșite pe teritoriul României sau în străinătate, se arată într-un răspuns trimis G4Media.ro de către această unitate de parchet.

Zece dintre inculpați sunt muncitori necalificați (3), mecanici auto (2), ospătar (1), spălători de vase/covoare (2), spălător de vase (1) și ajutor de bucătar (1). Toți acuzații ar fi luat parte la incidentele violente din fața Biroului Electoral Central și din Centrul Vechi declanșate după ce a fost anunțată excluderea lui Călin Georgescu de pe listele de candidați la alegerile prezidențiale din mai 2025.

Adresa Parchetului de pe lângă Tribunalul București referitoare la cei șapte inculpați cu antecedente penale arată:

1. Ospătar – condamnat la o pedeapsă de 1 an și 4 luni de închisoare, cu suspendare, soluție definitivă din 12 septembrie 2023, pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. A mai primit 1 an și 3 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, soluție definitivă la 18 decembrie 2023, pentru furt calificat.

2. Muncitor necalificat în construcții – amenzi penale în perioada 2016-2020 pentru infracțiuni de furt comise în afara teritoriului țării.

3. Spălător de covoare – condamnări anterioare cu închisoare și amenzi penale în perioada 2008-2020 pentru infracțiuni de furt și lovire sau alte violențe în afara teritoriului țării.

4. Supraveghetor la un parc de distracții pentru copii – condamnat cu executare, în 2001, pentru furt.

5. Frigotehnist – 9 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, soluție definitivă la 25 iulie 2023, pentru comiterea unei infracțiuni la regimul circulației rutiere.

6. Mecanic auto – condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare, cu suspendare, soluție definitivă la 23 aprilie 2024, pentru furt și uzurpare de calități oficiale.

7. Ajutor de bucătar – condamnări anterioare, cu executare și cu amendă, în perioada 2000-2010, pentru furt în România și în afara țării. Amendă penală pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, soluție definitivă la data de 15 aprilie 2024.

Parchetul a mai transmis că, la capitolul ocupații, cei 19 inculpați figurează ca muncitori necalificați (3), mecanici auto (2), ospătar (1), spălător de covoare (1), spălător de vase (1), ajutor de bucătar (1), instalator (1), frigotehnist (1), agent voluntar (1), student (1), supraveghetor la un parc de distracții pentru copii (1), director comercial la o societate (1), agent de vânzări (1), operator la o societate (1), cofetar (1) și fără ocupație (1).

Conform portalului instanțelor cei 19 se numesc Cătălin Gabriel Ștefănescu, Marian Răzvan Manolache, Dumitrel Marius Dobroș, Vasile Cristian Nițu, Andrei Costin Gropoșilă, Florin Gabriel Moldoveanu, Laurențiu Iacob, Florian Doncu, Nicu Petruț Gheorghe, Gabriel Marian Petrescu, Dragoș Andrei Cristian Ghiță, Florin Giorcovici, Alexandru Răzvan Petre, Flavius Niculescu, Gabriel Ostafie, Rodica Constantin, Florin Daniel Mătăsaru, Marian Ghiță și Denis Mihăiță Stoica.

Aceștia sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de ultraj, distrugere și tulburare a ordinii și liniștii publice. Identificarea inculpaților a durat aproape o lună și jumătate.

Conform comunicatului Parchetului de la data trimiterii în judecată, ”în noaptea de 9-10 martie 2025, inculpații au participat la protestul spontan desfășurat în fața sediului Biroului Electoral Central, împrejurare în care au aruncat cu obiecte contondente în direcția forțelor de ordine, unele dintre aceste obiecte lovindu-i pe jandarmii din dispozitiv, au răsturnat și degradat autovehiculul aparținând unui post de televiziune, iar prin aceste violențe au tulburat ordinea și liniștea publică. (…) Prin toate acțiunile inculpaților, a fost tulburată ordinea și liniștea publică în zona centrului istoric al mun. București.” 10 jandarmi au fost răniți.

Anchetatorii au precizat că 10 inculpați au comis infracțiuni de ultraj față de jandarmi, din care 3 au comis și infracțiunea de distrugere a unui autovehicul aparținând unui post de televiziune (Digi24), cinci au comis infracțiuni de tulburare a ordinii și liniștii publice, prin proiectarea de panouri metalice și de obiecte dure în dispozitivul de jandarmi, iar patru au comis infracțiunea de distrugere a unui autovehicul aparținând Digi24.

Patru persoane fizice, firma care administrează postul de televiziune și trei spitale din București s-au constituit părți civile în dosarul penal care, în prezent, se află în faza de Cameră Preliminară la Judecătoria Sectorului 3.