Alţi trei cetăţeni turci, arestaţi în dosarul de tentativă de omor calificat deschis după împuşcăturile din Centrul Vechi al Capitalei / Cei trei, acuzați că sunt complicii celui care a folosit arma

Procurorii bucureşteni au identificat alţi trei cetăţeni turci care ar fi complicii bărbatului de 27 de ani arestat după ce a tras cu arma într-un club din Centrul Vechi al Capitalei. Unul dintre suspecţi este acuzat că l-a ajutat pe autorul faptei, în timp ce ceilalţi doi sunt cercetaţi pentru că au ”acţionat pentru a împiedica tragerea sa la răspundere penală şi pentru a îngreuna cercetările” deschise după comiterea faptelor. Cei trei au fost arestaţi preventiv, transmite News.ro.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti anunţă, joi, că procurorii au identificat alţi trei bărbaţi, cetăţeni turci, care l-au sprijinit pe principalul suspect în dosarul de tentativă de omor cu premeditare deschis după ce în Centrul Vechi al Capitalei s-a tras cu o armă letală.

Unul dintre bărbaţi este cercetat pentru complicitate la tentativă de omor calificat (cu premeditare), complicitate la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, complicitate la uz de armă fără drept şi complicitate la tulburarea ordinii şi liniştii publice, alţi doi fiind puşi sub acuzare pentru favorizarea făptuitorului.

În ceea ce îl priveşte pe bărbatul pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă de omor, procurorii susţin că, ”în urma unei înţelegeri prealabile, complicele (un bărbat de cetăţenie turcă, în vârstă de 29 de ani) l-a sprijinit pe autorul arestat anterior, atât înainte, cât şi după incidentul din 13.08.2025, ora 04:30, când acesta a tras un foc de armă, cu un pistol letal deţinut fără drept, în direcţia unor agenţi de pază ai unui local din Centrul Vechi”.

Anchetatorii afirmă că turcul care a fost complice a pus la dispoziţia autorului ”mijloacele materiale şi logistice necesare comiterii faptei şi pentru a se sustrage de la răspunderea penală, oferindu-i sprijin atât material, cât şi moral”.

”Ulterior, complicele a continuat să îl sprijine pe autor, asigurându-i mijloacele necesare pentru comiterea unei noi fapte, promiţându-i ajutor în vederea evitării răspunderii penale şi desfăşurând activităţi menite să îngreuneze identificarea şi prinderea acestuia. În aceste condiţii, la 20.08.2025, ora 02:00, autorul a tras şase focuri de armă, cu un pistol letal deţinut fără drept, în direcţia tavanului şi a persoanelor aflate pe terasa aceluiaşi local”.

Procurorii mai susţin că turcul care a tras cu arma în localul din Centrul Vechi a avut încă doi complici, bărbaţi de cetăţenie turcă, în vârstă de 27 şi 30 de ani, care, în perioada 20-26 august, au acţionat pentru a împiedica tragerea la răspundere penală şi pentru a îngreuna cercetările în ceea ce îl priveşte pe autorul faptei.

”Astfel, un inculpat i-a facilitat complicelui accesul într-o locuinţă vizată de percheziţii, cu scopul de a sustrage probe relevante, sprijinindu-l totodată în încercarea de a părăsi teritoriul României. Al doilea inculpat, în cadrul audierii în calitate de martor, a ascuns informaţii despre complice, i-a transmis acestuia detalii privind declaraţiile date şi l-a sprijinit, la rândul său, în încercarea de a părăsi România”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

Joi, cei trei cetăţeni turci au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile.

În dosar mai este arestat, în afară de presupusul autor al faptei, un alt tânăr de cetăţenie turcă, acuzat, de asemenea, că a fost complice al presupusului autor.