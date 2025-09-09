G4Media.ro
Examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA, amânat din…

sursa foto: SNSPA

Examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA, amânat din cauza unor lucrări la şinele de tramvai care au afectat reţeaua de internet

9 Sep

Examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA, care trebuia să se deruleze marţi, a fost amânat pentru joi din cauza unor lucrări care au afectat reţeaua de internet, transmite News.ro.

”Dragi candidaţi şi viitori studenţi SNSPA, din păcate, din cauza unor lucrări la şinele de tramvai din faţa universităţii noastre, cablurile care asigură conexiunea SNSPA la internet au fost avariate. Platformele noastre interne sunt momentan offline”, au transmis oficialii SNSPA.

Astfel, examenul de licenţă programat pentru marţi se amână pentru ziua de joi.

”Pentru cei care doresc să se înscrie la masterat: vă rugăm să nu vă îngrijoraţi. Suntem în permanentă legătură cu providerul de internet şi am primit asigurări că situaţia va fi remediată cât mai repede. De îndată ce avem un termen estimat pentru restabilirea conexiunii, îl vom comunica public, astfel încât procesul de înscriere să continue fără probleme”, au mai transmis reprezentanţii Facultării de Ştiinţe Politice a SNSPA.

”Joi vă aşteptăm pregătiţi şi conectaţi – la propriu şi la figurat”, au mai transmis reprezentanţii facultăţii.

