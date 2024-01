Euroscepticul britanic Nigel Farage ar putea reveni în politică la viitoarele alegeri parlamentare din 2024

Nigel Farage a dat cel mai puternic indiciu de până acum că ar putea candida din nou la alegerile parlamentare, după ce un sondaj a sugerat că ar câștiga cu ușurință un mandat deținut anterior de Partidul Independenței Regatului Unit (Ukip).

Sondajul, comandat de Arron Banks, fostul donator al Ukip, a sugerat că Farage ar obține 37% din voturi în Clacton, în Essex (pe coasta de sud est a Angliei), învingându-l pe actualul deputat Conservator cu 10%.

„Trebuie să vă spun că acest sondaj face ca balanța probabilităților de a reveni pe teren să fie mai puternică. Acest sondaj mă face să mă gândesc la revenirea pe teren mult mai serios ca niciodată”, a declarat Farage la Sunday Times.

Sondajul, realizat de Survation între marți 10 și vineri 13 ianuarie, a fost efectuat pe 509 persoane și a plasat candidatul Laburiștii pe locul trei, cu 23%, candidatul Liberal-Democrat pe locul patru, cu 6%, cu 8% intenționând să voteze pentru alți candidați.

Scaunul a fost ocupat de Giles Watling de la alegerile din 2017, dar a fost deținut anterior de Douglas Carswell, care a dezertat de la Conservatori la Ukip în 2014 sub conducerea lui Farage. El a fost reales în cadrul unor alegeri parțiale în octombrie același an, înainte de a păstra locul la alegerile generale din 2015. Acesta este singurul loc pe care Ukip l-a câștigat la alegerile generale.

Banks, un aliat apropiat al lui Farage, încearcă să îl convingă pe acesta să revină în prima linie a politicii în calitate de președinte al partidului Reform UK, al cărei președinte de onoare este Farage.

Richard Tice, liderul Reform, a lăsat ușa deschisă, dar Farage a declarat că încă se gândește dacă să candideze sau să se limiteze la campania electorală pentru a strânge sprijin pentru candidații partidului. Farage a fost europarlamentar la Bruxelles timp de 20 de ani. El a candidat fără succes de șapte ori la alegerile parlamentare, unde scrutinul este majoritar uninominal.

Banks a comandat sondajul cu binecuvântarea lui Farage și crede că Clacton ar fi o circumscripție ideală în care să candideze, având în vedere trecutul său electoral și faptul că 70% dintre locuitorii din zonă au votat pentru Brexit. Watling a votat Remain.

Farage a susținut că sondajul a arătat că apariția sa în emisiunea I’m A Celebrity … Get Me Out of Here de la ITV a făcut o „diferență foarte mare pentru cei care se gândesc la mine într-o lumină foarte negativă”, adăugând: „Cred că s-a produs o schimbare de percepție despre cine sunt eu. Cred că sondajele din Clacton reflectă acest lucru.

„Îmi amintesc că în 2013, când Ukip era în creștere și ieșeam neîncetat prin țară. Mi-am dat seama că discuțiile care se purtau între oamenii obișnuiți și ceea ce se discuta la Westminster erau două lucruri diferite. Rezultatul Brexit-ului a dovedit într-un fel ceea ce gândeam.

„Așa că, evident, trebuie să mă uit la ceea ce a produs Arron pentru Clacton. Nu cred că este singurul loc care ar produce acest rezultat și trebuie să iau o decizie uriașă cu privire la ceea ce vreau să fac. Vreau să fiu un influencer … sau vreau să-mi pun din nou echipamentul și să mă întorc pe teren? Nu m-am decis, dar trebuie să vă spun că acest sondaj face ca balanța probabilităților spre revenirea pe teren să fie mai puternică.”

„Nigel s-a plâns deseori că sistemul majoritar uninominal face imposibilă concurența cu cele două partide principale și, în ciuda succesului uluitor atât cu Ukip, cât și cu Partidul Brexit, care a schimbat cursul istoriei, nu a reușit să pătrundă în cartelul de la Westminster. Sondajul de astăzi arată că scaunul din Clacton ar putea schimba această dinamică. După unele estimări, sprijinul național pentru Partidul Reformei ar crește la 15-20%, dacă Nigel s-ar întoarce ca lider, câștigând voturi din ambele partide.” a spus Banks. La ora actuală, Partidul Reformei este creditat cu 9 – 10% în sondaje, față de 23 – 28% Conservatorii și 43 – 47% Laburiștii.

Sondajul, care ține cont de recentele modificări ale granițelor circumscripției, a arătat că, atunci când respondenții au fost rugați să voteze pentru candidații actuali, 38 la sută l-au susținut pe Watling, 30 la sută pe Laburiști, 18 la sută pe Reformă și 6 la sută pe Liberal Democrați.

Dar când Farage a fost adăugat la sondaj, rezultatele s-au schimbat la 37% pentru Farage, 27% pentru Watling și 23% pentru candidatul Laburist. Avansul de 10% al lui Farage a fost semnificativ în afara marjei de eroare, care este puțin peste 4%.

O a treia întrebare le-a cerut respondenților să îi clasifice pe Farage, Watling, Rishi Sunak și liderul Laburist Sir Keir Starmer în funcție de favorabilitate.

Survation a constatat că 37% dintre respondenți au avut o părere favorabilă despre Farage, în timp ce 33% au avut o părere nefavorabilă despre el. În comparație cu 23% favorabilitate și 30% nefavorabilitate pentru Watling, în timp ce Sunak a obținut 21% și 41% nefavorabilitate, iar Starmer 15% favorabilitate și 48% nefavorabilitate.

Damian Lyons Lowe, fondatorul și directorul executiv al Survation, a declarat: „Clacton este un teritoriu fertil pentru Reformă, iar partidul atrage un sfert dintre cei care au votat Conservatorii în 2019 și un sfert dintre votanții Leave. Cu toate acestea, dacă Nigel Farage ar fi candidat din partea Reform în Clacton, el ar câștiga mandatul de la Conservatori”.