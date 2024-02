Europarlamentarul Ramona Strugariu despre eurosceptici: Oamenilor le e teamă / Fermierii care protestau aveau utilaje achiziționate în marea lor majoritate cu finanțare europeană

Europarlamentarul REPER, Ramona Strugariu a precizat în cadrul unei dezbateri organizate de G4Media că principalele partide din România au obligația de a le explica românilor care sunt beneficiile Uniunii Europene.

Ea a dat exemplul fermierilor, care în protestele lor au folosit utilaje agricole achiziționate, în mare parte, în urma fondurilor europene.

”Oamenilor le e teamă: și în momentul în care tu le accentuezi fricile, și aici chiar vreau să subliniez că partidele main-stream au o responsabilitate foarte mare în a nu accentua aceste note populiste și dimpotrivă în a explica foarte clar pe acest fond beneficiile proiectelor Uniunii Europene și de a nu avea acest dublu discurs într-un fel, poate, în Parlamentul European și altul acasă, chiar e o mare responsabilitate, deci dacă oamenilor nu le explici, concret, sincer ce înseamnă UE? Păi înseamnă Schengen și Erasmus, înseamnă libertatea de a călători liber și de a studia liber în străinătate pentru copii, înseamnă subvenții în agricultură, înseamnă ca atunci când avem inundații, ne gândim să activăm mecanismul de protecție civile pentru ca acele comunități să fie ajutate, înseamnă ca poate chiar fermierii care au venit legitim să protesteze pentru că sunt măsuri pe care tot noi, împreună, trebuie să le luăm și să-i ajutăm au utilaje achiziționate în marea lor majoritate, și mă uitam cât de frumoase sunt acele utilaje noi, achiziționate cu finanțare europeană. Deci sunt lucruri pe care trebuie să le facem explicând oamenilor ce înseamnă de fapt proiectul european de fapt”, a transmis europarlamentarul REPER.

