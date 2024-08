LIVE, ora 14 / Cei doi vicepreședinți români ai Parlamentului European, în direct la G4Media / Victor Negrescu și Nicu Ștefănuță, alături de profesoara Gabriela Drăgan, discută cu Cristian Pantazi

În premieră, cei doi vicepreședinți români ai Parlamentului European și Gabriela Drăgan, profesor universitar la Academia de Studii Economice, specializat pe politici europene, vor discuta LIVE ONLINE pe G4Media, într-o dezbatere moderată de redactorul șef G4Media Cristian Pantazi.

Dezbaterea va fi transmisă LIVE, vineri, 2 august, începând cu ora 14:00 pe Facebook și Youtube G4Media.

Temele principale de discuție:

Viitorul politicii de coeziune. Cum vor fi alocate fondurile europene, pe model clasic sau pe model PNRR cu condiționare de reforme;

Competitivitatea economică a UE. Europa e într-o pierdere constantă de competitivitate în fața SUA și a Chinei. Care sunt politicile mari care trebuie adoptate, ce trebuie schimbat la cele existente;

Green Deal. Cât din politica ecologică a UE va rămâne, cât se va schimba;

Procesul de extindere a UE: care e miza politică și economică;

Rolul României în UE: care sunt zonele în care Bucureștiul vrea să-și impună agenda, ce politici vrea să promoveze în interiorul Uniunii;

Evenimentul face parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană (Parlamentul European prin DG Communication): „EuroVOT: learning from the crises, shaping the future”.