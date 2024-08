VIDEO Prof. Gabriela Drăgan, despre bugetul UE: ”Susține toate politicile Uniunii. Fără buget nu vom avea o Uniune” / ”Sunt niște propuneri, inclusiv legate de o taxă pe profitul companiilor”

Bugetul reprezintă forța Uniunii Europene, a explicat Gabriela Drăgan, profesor universitar la Academia de Studii Economice, specializat pe politici europene, în cadrul unei dezbateri organizate de G4Media, vineri.

”Bugetul susține toate politicile Uniunii. Fără buget nu vom avea o Uniune. Din ce resurse va fi finanțat bugetul pentru că în acest moment două treimi din buget provin din contribuțiile naționale și asta e o mare întrebare, reușim să găsim și alte resurse, pentru a nu mai depinde de contribuțiile naționale?

E și o propunere de taxă pe profitul companiilor. Eu zic că banii au fost repartizați corespunzător, în principal după nivelul PIB / locuitor, iar statele mai puțin dezvoltate primeau cei mai mulți bani.

Cum vom cheltui banii putem, discuta, problema este cum vom realiza acest buget. Sunt foarte multe întrebări”, spune profesorul Gabriela Drăgan.

Ea a precizat că există și propunerea legată de introducerea unei taxe pe profitul companiilor, care să ajungă la bugetul Uniunii Europene.

Drăgan a atins și problema dependenței UE de state precum China și Rusia.

”Vrem autonomie, independență, să nu mai depindem de materiile prime din China sau alte state, dar cu ce le înlocuim? Cu ce producem panouri sau energie solară?

Pe piața internă în continuare există bariere și cel puțin al acest moment e nevoie de finanțări foarte mari, acum ne bazăm pe bani publici, dar trebui să facem ca banii privați să nu plece afară. Banii aceștia trebuie menținuți aici în UE.

Am văzut că se discută un fond european de competitivitate. Mereu trebuie să fim atenți și să nu avem așteptări exagerate din partea Uniunii”, a mai spus Gabriela Drăgan.

Ea a atras atenția și la perioada ”post – PNRR”.

”O întrebare este dacă un astfel de instrument (n.r. PNRR) care a completat bugetul UE va mai fi dorit după 2028. Să nu uităm că acești bani vor trebui dați înapoi. Analiștii discută cum va arăta bugetul care va fi încărcat după 2028 și cu banii împrumutați pentru PNRR”, a mai spus profesorul ASE.

