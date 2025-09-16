Este aşteptată o foarte puternică mobilizare la protestul din Franța, convocat joi împotriva austerităţii bugetare

O prezenţă foarte numeroasă este aşteptată joi în Franţa pentru ziua de acţiune intersindicală împotriva austerităţii bugetare anunţate de fostul guvern şi la care noul prim-ministru, Sebastien Lecornu, nu a renunţat deocamdată, a declarat marţi pentru AFP o sursă din domeniul securităţii, transmite Agerpres.

Până marţi, şi-au anunţat deja participarea peste 250 de colective, a precizat sursa. Potrivit acesteia, mobilizarea de joi ar putea fi similară cu cea împotriva reformei pensiilor din 2023, care a reunit între 280.000 şi peste un milion de persoane, în funcţie de zi.

Acum doi ani, reforma pensiilor, extrem de nepopulară, care ridică treptat vârsta legală de pensionare de la 62 la 64 de ani, a stârnit proteste stradale de amploare înainte de a fi totuşi implementată, „cu forcepsul”, notează AFP.

Joi, transporturile vor fi între cele mai afectate. La Paris, traficul va fi „foarte perturbat” cu metroul şi „perturbat” pe anumite linii de tren din regiunea pariziană, a anunţat marţi ministrul demisionar al transporturilor, Philippe Tabarot.

La metrou, cu excepţia liniilor automate, RATP, operatorul de metrou, intenţionează să asigure funcţionarea doar în „orele de vârf”, a precizat acesta pe site-ul său.

Liniile RER – trenurile expres regionale – vor fi, de asemenea, perturbate, potrivit RATP şi transportatorului feroviar SNCF.

Se aşteaptă de asemenea ca mai multe linii de autobuz să fie închise, a mai menţionat RATP.

În ceea ce priveşte trenurile, Tabarot a indicat de asemenea că vor circula 9 din 10 trenuri de mare viteză TGV. Pe liniile regionale, vor circula trei din cinci trenuri.

Ministrul demisionar a avertizat totodată că „sunt aşteptate perturbări mai semnificative” pe Intercités, căile feroviare obişnuite neacoperite de TGV, indicând că unul din două trenuri ar urma să circule „pe aceste linii”.

Sindicatele franceze au făcut apel la greve şi demonstraţii joi pentru a protesta faţă de măsurile bugetare „brutale” anunţate în această vară de fostul guvern al lui Francois Bayrou, care a demisionat săptămâna trecută. Noul prim-ministru, Sebastien Lecornu, care îşi formează în prezent guvernul şi a început, de asemenea, consultări cu partenerii sociali, nu a exclus încă măsurile de austeritate, dar a anunţat că va reveni asupra planului predecesorului său de a anula două zile de sărbătoare legală.