Festivalul de scurtmetraje București, ediția 10, se desfășoară între 4 și 11 noiembrie/ În program, filme premiate sau nominalizate la festivalurile de prestigiu

„Scurtmetrajul are puterea de a schimba perspectiva – iar la BSFF vrem ca fiecare spectator să plece cu o lume nouă în minte”, spune Radu Munteanu, directorul festivalulul, pe pagina de Facebook a evenimentului.

„Între 4 și 11 noiembrie 2025, a 10-a ediție a Bucharest Short Film Festival prezintă publicului cinefil o selecție unică de scurtmetraje internaționale — filme realizate în diverse colțuri ale lumii și recent nominalizate și/sau premiate la Annecy, Berlinale, Cannes, Clermont-Ferrand, Locarno, Premiile Oscar, Palm Springs, Sundance, Toronto, Tribeca și Veneția. O selecție intensă de ficțiune, animație, documentar, experimental, student — voci noi și perspective din întreaga lume. Programul festivalului include și proiecții speciale și retrospective, 2 masterclass-uri gratuite, sesiuni Q&A și întâlniri cu invitații.”

Dintre filmele selecționate la #BSFF2025:

👉’M NOT A ROBOT – Victoria Warmerdam – Premiul Oscar, la Academy Awards 2025

👉I’M GLAD YOU’RE DEAD NOW – Tawfeek Barhom – Premiul Palme d’Or, la Festivalul Cannes 2025

👉BOA – Alexandre Dostie – Selectat la Festivalul Locarno 2025

👉WONDERWALL – Róisín Burns – Selectat la Festivalul Cannes 2025

👉PIRATELAND – Stavros Petropoulos – Selectat la Festivalul Clermont-Ferrand 2025

👉YO YO – Mohammadreza Mayghani – Selectat la Festivalul Locarno 2025

👉SUSANA – Gerardo Coello Escalante & Amandine Thomas – Premiul pentru cel mai bun film peste 15 minute, la Festivalul Palm Springs 2025

👉LION ROCK – Nick Mayow & Prisca Bouchet – Selectat la Festivalul de la Veneția 2025

👉DAMMEN – Grégoire Graesslin – Selectat la Festivalul Cannes 2025

👉VOX HUMANA – Don Josephus Raphael Eblahan – Selectat la Festivalul Sundance 2025

👉VOICELESS – Samuel Patthey – Premiul Leopardul de Aur, la Festivalul Locarno 2024

Invitați străini:

👉 Christos Stergioglou – Președinte al Juriului BSFF

👉 Pablo Delgado – Membru al Juriului BSFF & regizorul filmului THE CASCADE, premiat cu Cel mai bun film în ediția BSFF 2024

👉 Emmanuel Tenenbaum – Membru al Juriului BSFF & regizorul filmului FREE FALL, premiat cu Cel mai bun regizor în ediția BSFF 2022

Proiecție specială: pe 7 noiembrie, festivalul va prezenta lungmetrajul „DIE, MY LOVE”, film recent selectat în competiția oficială de la Cannes 2025 și distribuit simultan în marile cinematografe globale – un moment de cinema ce nu trebuie ratat la #BSFF2025!

🎓 Masterclass-uri gratuite

🎬 Regie de scurtmetraj — cu Pablo Delgado

🎭 Actorie și construcția rolului — cu Valeriu Andriuță

„Independent este cuvântul-cheie pentru Festivalul de Scurtmetraje București [BSFF], fiind fondat de profesioniști independenți din film și concentrându-se pe artiști independenți din cinematografie, din întreaga lume. Festivalul de Scurtmetraje București își propune să recunoască, să expună și să promoveze cele mai profesioniste, inovatoare și interesante filme scurte internaționale noi, prioritizând întotdeauna scurtmetrajele independente.”

Festivalul va aduce în fața publicului unele dintre cele mai bune scurtmetraje internaționale din categoriile Narativ, Animație, Studenți, Experimental, Documentar, Videoclip și Drepturile Omului. „Punem preț pe munca depusă în realizarea fiecărui film. Prin urmare, regulile festivalului asigură ca fiecare film să fie vizionat de cel puțin două ori și discutat cu atenție de echipa noastră. Unele dintre filmele premiate vor fi de asemenea proiectate la alte festivaluri internaționale de film.”

