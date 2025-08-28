G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Emmanuel Macron anunță restaurarea a două clădiri istorice din Chișinău / Una…

maia sandu emmanuel macron republica moldova franta chisinau paris
sursa foto: Facebook / Maia Sandu

Emmanuel Macron anunță restaurarea a două clădiri istorice din Chișinău / Una a fost renovată „prost” în 2006 / ”Am constatat că tencuiala după trei luni de zile a început să cadă”

Articole28 Aug 0 comentarii

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că Vila Herța și Vila Kligman, două dintre cele mai importante monumente istorice din Chișinău, vor fi restaurate printr-un proiect comun de conservare. Declarația a fost făcută miercuri, 27 august, în cadrul conferinței de presă de la Președinția R. Moldova, relatează Ziarul de Gardă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În acest sens, pe 24 august, ministrul Culturii, Sergiu Prodan, și ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag, au semnat un Memorandum de înțelegere privind reabilitarea celor două monumente de patrimoniu. Semnatarii au convenit ca raportul preliminar să fie prezentat președintelui R. Moldova, Maia Sandu, și președintelui Franței, Emmanuel Macron, în termen de șase luni, iar studiul complet de fezabilitate să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026.

Planificarea lucrărilor de restaurare în două etape: mai întâi, reabilitarea vilei lui Vladimir Herța, proprietate publică, cu deschidere parțială pentru public în 2027, urmată de restaurarea vilei lui Moisei Kligman.

Casa Herța a fi fost renovată în anul 2006, Ministerul Culturii alocând peste 11 milioane de lei (aproximativ 553 mii euro). Lucrările au fost realizate, însă, prost, după cum a precizat și Ion Ștefăniță, fostul director al Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, în 2013, pentru publika.md: „Prin utilizarea materialelor inadecvate pentru un monument de arhitectură, am constatat că tencuiala după trei luni de zile a început să cadă. Intervențiile pe interior şi instalarea sistemului de securitate a denaturat decorul”.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Macron spune că Putin este un „căpcăun” care „are nevoie să continue să mănânce” pentru a supravieţui

Articole19 Aug • 509 vizualizări
0 comentarii

Macron afirmă că întâlnirea Putin-Zelenski ar trebui să aibă loc la Geneva

Articole19 Aug • 647 vizualizări
0 comentarii

Macron: Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni

Articole9 Aug 2025 • 343 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.