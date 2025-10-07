G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Premierul demisionar al Franței a primit termen de 48 de ore de…

Sebastien-Lecornu-premier-Franța
Foto: Guvernul Franței

Premierul demisionar al Franței a primit termen de 48 de ore de la președintele Macron pentru ultime negocieri vizând cabinetul

Articole7 Oct 0 comentarii

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, s-a declarat pregătit luni „să-şi asume responsabilitatea” în cazul unui nou eşec al discuţiilor, dându-i premierului demisionar Sebastien Lecornu un termen de 48 de ore pentru „ultimele negocieri”, informează AFP, citând surse din anturajul preşedintelui francez.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Prin acest mesaj, şeful statului, care a exclus mereu până acum opţiunea unei demisii, pare să facă să planeze ameninţarea unei noi dizolvări a Adunării Naţionale, după cea din 2024, comentează agenţia citată de presă.

„Îi voi spune şefului statului miercuri seara dacă aceasta este posibil sau nu pentru ca el să poată să tragă toate concluziile care se impun”, a reacţionat pe platforma X Sebastien Lecornu.

Fostul ministru francez al economiei Bruno Le Maire, a cărui nominalizare la conducerea Ministerului Apărării a grăbit demisia premierului Sebastien Lecornu, a anunţat luni pe platforma X că renunţă să participe la guvern pentru a ‘permite reluarea negocierilor’.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

BREAKING Premierul francez Sébastien Lecornu a demisionat după mai puțin de o lună de la numirea în funcție / Președintele Macron i-a acceptat demisia

Articole6 Oct • 1.164 vizualizări
0 comentarii

Teroriștii Hamas transmit, în ziua ultimatului dat de Trump, că vor ”foarte mult” să ajungă la un acord de pace și să înceapă ”imediat” schimbul de prizonieri

Articole5 Oct • 771 vizualizări
0 comentarii

Nicuşor Dan: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte / Preşedintele, întâlnire cu Maia Sandu şi lideri europeni

Articole2 Oct • 523 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.