Premierul demisionar al Franței a primit termen de 48 de ore de la președintele Macron pentru ultime negocieri vizând cabinetul

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, s-a declarat pregătit luni „să-şi asume responsabilitatea” în cazul unui nou eşec al discuţiilor, dându-i premierului demisionar Sebastien Lecornu un termen de 48 de ore pentru „ultimele negocieri”, informează AFP, citând surse din anturajul preşedintelui francez.

Prin acest mesaj, şeful statului, care a exclus mereu până acum opţiunea unei demisii, pare să facă să planeze ameninţarea unei noi dizolvări a Adunării Naţionale, după cea din 2024, comentează agenţia citată de presă.

„Îi voi spune şefului statului miercuri seara dacă aceasta este posibil sau nu pentru ca el să poată să tragă toate concluziile care se impun”, a reacţionat pe platforma X Sebastien Lecornu.

Fostul ministru francez al economiei Bruno Le Maire, a cărui nominalizare la conducerea Ministerului Apărării a grăbit demisia premierului Sebastien Lecornu, a anunţat luni pe platforma X că renunţă să participe la guvern pentru a ‘permite reluarea negocierilor’.