Emma Răducanu, în optimi la WTA Roma: Revenire spectaculoasă după ce a fost condusă cu 1-0 la seturi

Emma Răducanu s-a calificat duminică în optimile turneului WTA 1000 de la Roma, jucătoarea de tenis din Marea Britanie revenind de la 0-1 la seturi contra sportivei Veronika Kudermetova.

Locul 50 în ierarhia mondială, rusoaica și-a adjudecat primul set al partidei, o manșă echilibrată și câștigată cu scorul de 7-5.

A urmat o cădere inexplicabilă în jocul Veronikăi, în timp ce Răducanu a practicat un tenis agresiv și precis.

Emma a cedat un singur game în următoarele două seturi, victoria venind după două ore și 29 de minute, scor 5-7, 6-0, 6-1.

Sensational Raducanu 🤩 After over 2 and a half hours, @EmmaRaducanu takes out V. Kudermetova to reach the Round of 16, 5-7, 6-0, 6-1.#IBI25 pic.twitter.com/BodnZNrPQM — wta (@WTA) May 11, 2025

Locul 49 în ierarhia WTA, Răducanu va da în optimile de la Foro Italico peste Coco Gauff, a patra favorită de la Roma.

OH YES!! @EmmaRaducanu is through to the fourth round in Rome 😍🇮🇹 Emma takes down Veronika Kudermetova 5-7, 6-0, 6-1 in a thriller at the @InteBNLdItalia #BackTheBrits 🇬🇧 | @WTA pic.twitter.com/s4iPyRLnyp — LTA (@the_LTA) May 11, 2025

Emma Raducanu and Coco Gauff will face each other in the 4th round of Rome. Battle of the U.S. Open Champions. Excited for this one. ❤️ pic.twitter.com/x7DasmjOZt — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 11, 2025



Reamintim că Iga Swiatek, campioana en-titre de la Foro Italico, a fost eliminată surprinzător în turul al treilea al competiției de la Roma.