Elisabeta Moraru, CEO Google România: În ultimele trei luni ale anului trecut, doar pe Ucraina, am eliminat 100.000 de video-uri pentru dezinformare

Elisabeta Moraru, country director Google România, a declarat că numai în ultimele trei luni ale anului trecut, compania a eliminat 100.000 de videouri Youtube pentru dezinformare, pe tema războiului din Ucraina. Deși insuficiente, compania face eforturi susținute în lupta cu dezinformarea și cea mai bună soluție rămâne educarea publicului, a mai adăugat reprezentanta Google, în cadrul conferinței organizată de G4Media, pe tema „Noile tehnologii, rețelele sociale și riscurile dezinformării”.

În ceea ce privește eforturile Google de combatere a dezinformării în privința Ucrainei pe tot parcursul anului 2022, Elisabeta Moraru a declarat că ”au fost eliminate Russia Today si Sputnik din rezultatele de căutare, au fost pauzate monetizările pentru tot ce am identificat ca media finanțate de Rusia, au fost blocate mai multe canale și peste 17 milioane de reclame cu privire la ce se întâmplă în Ucraina, dar și peste 275 de publicații media identificate ca fiind în legătură cu Rusia”.

Anul trecut, Google a blocat, în total, reclame de la 300.000 de publisheri, a mai spus Elisabeta Moraru. Mai exact, 24 milioane de reclame care violau politicile Google, 51,2 milioane de reclame cu conținut inadecvat pentru discursul urii și violență, 20,6 milioane de reclame pentru produse violente, arme, explozibil. Printre eforturile companiei în ceea ce privește lupta împotriva dezinformării, Moraru a amintit că Google dispune de o rețea de 150.000 de fact checkeri

Ultima provocare a companiei în materie de dezinformăre este războiul din Israel: ”Pe Youtube, în ultimele zile, am observat o creștere a narativelor legate de antisemitism, ură și în contextul acesta au fost puse taguri speciale pentru conținut în funcție de vârstă. A fost eliminat conținut despre Hamas și Hezbollah. Există și un buletin pe care vă recomand să îl identificați Tag Bulletin, care prezintă actorii identificați și ce canale care sunt închise”, a spus șefa Google România. Ea a adăugat că Google face eforturi susținute pentru a combate dezinformarea, însă ele nu sunt suficiente având în vedere amploarea fenomenului, dar și numărul uriaș de utilizatori pe care îl însumează produsele companiei.

”Cel mai important element: avem nevoie să lucrăm împreună, cel mai important este să învățăm din exemple și cum să-i învățăm pe ceilalți, sunt 7 milioane de europeni care au parcurs cursurile noastre de media literacy și digital literacy, ne ducem mult și către zona rurală, efortul nostru este pentru a îmbunătăți constant produsele. Acum 25 de ani, undeva la 4% din populația planetei avea acces la internet, dar acum vorbim de 70%. Și vă mai dau o cifră: în fiecare oră se încarcă pe Youtube 90 de ani de televiziune”, a spus Elisabeta Moraru.

Conferința G4Media pe tema „Noile tehnologii, rețelele sociale și riscurile dezinformării” i-a avut ca invitați pe Dan Tăpălagă, jurnalist G4Media (welcome speech), Marian Voicu (moderator), publisher Veridica.ro, Mircea Nancă, Stratcom Officer, Contact Point for Ukraine and Belarus, European Commission, Elisabeta Moraru, Country Director Google România, Ileana Rotaru, conferențiar universitar, Universitatea Vest, Timișoara, Bianca Toma, director Centrul Român de Politici Europene, Bogdan Manolea, Director Executiv, Asociația pentru Tehnologie și Internet și Mircea Toma, membru CNA.