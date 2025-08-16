G4Media.ro
Putin i-a spus lui Trump că ar putea îngheţa linia frontului în…

Sursa foto: Aris Messinis / AFP

Putin i-a spus lui Trump că ar putea îngheţa linia frontului în Herson şi Zaporojie, dacă primeşte regiunea Doneţk (surse Financial Times)

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis preşedintelui american Donald Trump că ar putea renunţa la unele pretenţii teritoriale în Ucraina, dacă Kievul cedează regiunea Doneţk, a relatat sâmbătă Financial Times, citând patru persoane cu cunoştinţă directă despre discuţii, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei, solicitarea a fost făcută în cadrul întâlnirii dintre cei doi lideri de vineri, în Alaska.

În schimbul controlului asupra regiunii Doneţk, Putin ar fi spus că ar putea îngheţa linia frontului în sud, în regiunile Herson şi Zaporojie.

FT notează că Moscova consideră regiunea Doneţk esenţială pentru obiectivele sale strategice în Ucraina, în timp ce oferirea unui ”îngheţ” pe alte fronturi ar fi prezentată ca un compromis tactic.

