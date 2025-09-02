G4Media.ro
Eliminarea vizelor ar putea creşte cu 40% numărul turiştilor ruşi în China

zona turistica in china, Shanghai, turism china, afaceri china
sursa foto: Cosmina Fernoaga

Eliminarea vizelor ar putea creşte cu 40% numărul turiştilor ruşi în China

2 Sep

Decizia autorităţilor chineze de a introduce un program pilot privind eliminarea vizelor pentru cetăţenii ruşi ar putea duce la o creştere de 30% până la 40% a călătoriilor în scop turistic şi de afaceri, a estimat marţi un organism reprezentativ din Rusia, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres.

„Aspectele legate de vize au rămas o frână”, a spus Artur Muradyan, vicepreşedintele Asociaţiei tur-operatorilor ruşi (ATOR) şi directorul firmei Space Travel din Moscova. „Călătoriile spre China devin la fel de accesibile ca şi cele spre Turcia şi Orientul Mijociu”, a adăugat Muradyan.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, Guo Jiakun a anunţat marţi că programul pilot, vizând eliminarea vizelor pentru cetăţenii ruşi, va începe la 15 septembrie.

În 2024, numărul turiştilor ruşi în China s-a dublat, până la 1,6 milioane vizite, de la 734.000 în 2023, potrivit lui Wang Rui, directorul Biroului chinez de turism de la Moscova.

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a profitat de întâlnirea de marţi cu omologul rus, Vladimir Putin, pentru a cere o intensificare a relaţiilor dintre cele două ţări, inclusiv pentru proiecte majore. Oficiali din ambele ţări au semnat peste 20 de documente de cooperare bilaterală acoperind o gamă largă de domenii de la energie şi până la inteligenţă artificială.

China a început să extindă programele de eliminare a vizelor pentru mai multe ţări, în contextul în care încearcă să impulsioneze turismul. Cetăţenii din Uzbekistan şi Azerbaidjan pot călători fără vize în China începând din luna iunie, respectiv iulie.

„Este clar că China vrea să impulsioneze consumul intern. Toate aceste programe pentru a aduce mai mulţi oameni în China, şi a-i lăsa să îşi cheltuie banii acolo, fac parte dintr-o strategie mai amplă care vizează creşterea vânzărilor interne şi a stimula economia”, a declarat Alexander Gabuev, director la Carnegie Russia Eurasia Center.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

