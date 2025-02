Elena Lasconi, după consultările de la Cotroceni: Am cerut clarificări despre anularea alegerilor prezidențiale din România / Despre reținerea lui Călin Georgescu: Nu a avut o campanie electorală corectă. Nu poți să îți faci campanie cu cheltuieli zero lei. Cred că procurorii își fac treaba

Președinta USR i-a cerut clarificări președintelui interimar al României în legătură cu anularea turului al doilea al alegerilor prezidențiale și i-a solicitat ca șefii de servicii secrete să vină în Parlament pentru a da explicații.

„I-am transmis că nu am mers cu condiții acolo, pentru că discuția a fost foarte constructivă între noi, i-am transmis însă că România trebuie să arate leadership și l-am încurajat pe domnul Ilie Bolojan, președintele interimar al României, să arate asta la Consiliul European de pe 6 martie. De asemenea, dacă tot vorbim de leadership, cred că un lider care a arătat într-adevăr asta zilele acestea este președintele Macron și vreau să-l felicit.

Noi nu ne-am dus la Cotroceni să trasăm linii roșii, ne-am dus cu soluții și propuneri constructive ca România să fie relevantă pe plan extern. Da, trebuie să creștem cheltuielile pe apărare, dar i-am propus ca banii care nu sunt folosiți din PNRR să meargă pe o componentă de apărare, banii aceștia să fie redirecționați atât pentru apărare, cât și pentru infrastructură. Pentru că degeaba avem noi tancuri de ultimă oră dacă nu avem o autostradă sau un pod pe care poate să meargă acel tanc. De asemenea, vreau să salut decizia Ursule von der Leyen de a scoate cheltuielile pentru apărare de la calculul deficitului. Trebuie să investim mai mult în industria de apărare și ar fi bine să avem model Polonia.

De asemenea, i-am propus domnului președinte interimar să facem un plan de coordonare guvernamentală pentru a participa la reconstruirea Ucrainei, să avem un plan foarte clar pentru asta, din nou să urmăm modelul Poloniei. De asemenea, i-am propus să aibă o coordonare permanentă cu Maia Sandu pentru a prelua și promova interesele de securitate ale Republicii Moldova.

De asemenea, am discutat și am convenit cu toții că nicio negociere pentru pace în Ucraina nu se face fără Ucraina și Uniunea Europeană la masă. Dacă nu ești la masă ești în meniu. Rusia e agresorul, să nu uităm nicio secundă asta, pentru că în fiecare zi mor oameni în Ucraina. Să nu uităm că Putin a atacat nu doar Ucraina, ci toată Europa.

Noi suntem într-un război hibrid. Am fost singurul politician care a spus asta încă de anul trecut, din vara anului trecut. Am propus formarea unui task force de apărare european în războiul hibrid pe care îl trăim acum. De asemenea, chiar dacă aceste discuții au fost despre agenda cu care merge președintele la Consiliul European, am discutat despre un lucru pe care îl așteaptă toți românii.

Toți românii își doresc răspunsuri la întrebarea de ce au fost anulate alegerile din România de anul trecut. Așadar, i-am solicitat clarificări legate de anularea alegerilor. Am solicitat ca șefii serviciilor secrete să vină să dea explicații în Parlament și l-am rugat în calitate de moderator, de mediator, să vină cu măsuri clare antidezinformare, antimanipulare și fake news și să vină cu soluții concrete să punem la treabă instituțiile care se ocupă de asta.

Cam asta am discutat. Încă o dată, vreau să salut această inițiativă și cred că în sfârșit la Cotroceni avem ceea se numește normalitate. ”, a declarat Elena Lasconi.

Șefa USR spune că nu e momentul ca România să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina, în condițiile în care deocamdată nu s-a semnat nici măcar un armistițiu.

„Punctul nostru de vedere este unul pe care îl au și liderii europeni, mulți dintre liderii europeni. Nu este momentul să vorbim acum despre a trimite trupe de menținere a păcii, încă o dată – menținere a păcii, ca să înțeleagă toată lumea. Când noi nu avem o pace în Ucraina, nu avem nici măcar un armistițiu, deci cred că este prematur să discutăm despre asta”, a declarat Elena Lasconi.

Președinta USR crede că anchetatorii nu l-ar fi ridicat fără probe pe Călin Georgescu pentru a-l duce la audieri.

„Greșeala autorităților ar fi doar dacă l-au dus la audieri și l-au reținut fără să aibă probe. Dar nu cred că procurorii nu au probe. Eu nu vă răspund în calitate de procuror, pentru că nu sunt procuror. Sunt președintele USR și de asemenea am intrat în turul 2 la alegerile prezidențiale de anul trecut, așa cum a făcut și domnul Georgescu.

Ce pot să vă spun însă despre mine este că eu am respectat la virgulă legea, cheltuielile au fost transparente și toată lumea știe cât am cheltuit în campania electorală și toată lumea știe că domnul Georgescu nu a avut o campanie corectă, pentru că a anunțat că a cheltuit zero lei în campania electorală.

Nu suntem copii, știm cu toții că nu se poate așa ceva, să faci o campanie electorală cu zero lei. Eu cred că procurorii își fac treaba, eu am în continuare încredere în justiția din România”, a încheiat Elena Lasconi.