Roboții se întrec, joacă fotbal, se ciocnesc și se prăbușesc la „Olimpiada roboților” din China

China a dat startul, vineri, celor trei zile ale World Humanoid Robot Games, un eveniment menit să evidențieze progresele sale în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii, cu participarea a 280 de echipe din 16 țări, transmite Reuters.

Roboții au concurat în probe sportive precum atletism și tenis de masă, dar și în provocări specifice, de la sortarea medicamentelor și manipularea materialelor până la servicii de curățenie.

Echipele participante au venit din țări precum Statele Unite, Germania și Brazilia, 192 reprezentând universități și 88 provenind din companii private, cum ar fi Unitree și Fourier Intelligence din China. Echipele concurente au folosit roboți fabricați de producători chinezi precum Booster Robotics.

„Am venit aici să jucăm și să câștigăm. Dar suntem interesați și de cercetare”, a spus Max Polter, membru al echipei de fotbal HTWK Robots din Germania, afiliată la Universitatea de Științe Aplicate din Leipzig.

„Poți testa multe abordări noi și interesante în această competiție. Dacă încercăm ceva și nu funcționează, pierdem meciul. Este trist, dar e mai bine decât să investești mulți bani într-un produs care eșuează.”

La jocurile de la Beijing, pentru care biletele au costat între 128 și 580 de yuani (17,83 – 80,77 dolari), umanoizii s-au ciocnit și au căzut frecvent în timpul meciurilor de fotbal, iar alții s-au prăbușit în plin sprint în probele de alergare.

Într-un meci de fotbal, patru roboți s-au ciocnit și au căzut unii peste alții, formând o grămadă încâlcită. În cursa de 1.500 de metri, un robot s-a prăbușit brusc în timp ce alerga cu viteză maximă, stârnind exclamații și aplauze din partea spectatorilor.

Deși au fost dese căzăturile care au necesitat intervenția oamenilor pentru a-i ridica, mulți roboți au reușit să se redreseze singuri, primind aplauze din partea publicului.

Organizatorii au declarat că jocurile oferă oportunități valoroase de colectare a datelor pentru dezvoltarea roboților destinați aplicațiilor practice, precum munca în fabrici.

Meciurile de fotbal contribuie la antrenarea abilităților de coordonare ale roboților, abilități care s-ar putea dovedi utile în operațiunile de pe liniile de asamblare ce necesită colaborarea mai multor unități, au spus comentatorii.

China investește miliarde de dolari în umanoizi și robotică, pe fondul îmbătrânirii populației și al competiției tot mai intense cu Statele Unite în domeniul tehnologiilor avansate.

În ultimele luni, țara a organizat o serie de evenimente de profil înalt dedicate roboticii, inclusiv ceea ce a numit primul maraton de roboți umanoizi din lume, desfășurat la Beijing, o conferință dedicată roboților și deschiderea unor magazine retail dedicate umanoizilor.

Analiștii Morgan Stanley au remarcat, într-un raport publicat săptămâna trecută, o creștere semnificativă a participării publicului larg la o recentă conferință despre roboți față de anii trecuți, subliniind că acest lucru arată „modul în care China, nu doar oficialii guvernamentali de top, a îmbrățișat conceptul de inteligență întrupată.”