Edi Rama, premierul Albaniei, a început al patrulea mandat și vizează aderarea la UE

Parlamentul Albaniei a confirmat joi al patrulea mandat de patru ani pentru prim-ministrul Edi Rama, care a promis că va face din aderarea țării balcanice la Uniunea Europeană până în 2030 misiunea sa, scrie Reuters.

Rama, care a fost singurul candidat la funcția de prim-ministru, a obținut 82 de voturi în parlamentul cu 140 de locuri. Partidul său socialist a obținut majoritatea pentru a patra oară în alegerile din mai.

„Albania 2030 în UE este punctul central al acestui mandat”, a declarat Rama în fața parlamentarilor. „Albania europeană este busola care ne ghidează în fiecare aspect al programului nostru și metronomul care dictează ritmul fiecărei reforme pe care o vom întreprinde.”

Imaginea Albaniei a fost pătată de scandaluri de corupție, iar analiștii politici spun că țara este un centru pentru bandele care încearcă să spele bani proveniți din traficul de droguri și arme, complicând eforturile sale de a adera la UE până în 2030.

Într-o mișcare surprinzătoare, Rama a numit săptămâna trecută un bot generat de IA, numit Diella (Soare), pentru a gestiona și a atribui licitații publice companiilor private, în vederea combaterii corupției.

„Nu sunt aici pentru a înlocui oamenii, ci pentru a-i ajuta”, a declarat Diella într-un discurs video înainte de votarea noului guvern.

Numirea a fost criticată de opoziție ca fiind neconstituțională, deoarece botul nu este uman, nu are cetățenie albaneză și ar putea duce la mai multă corupție.

„Este adevărat, nu am cetățenie și nici ambiții sau interese personale.”

Politicienii din opoziție l-au criticat pe Rama și pentru lipsa dezbaterilor înainte de votul privind noul guvern.

„Acest mandat se bazează pe crimă, corupție, droguri și încălcarea Constituției și a legilor țării”, a declarat Sali Berisha, liderul Partidului Democrat din Albania.