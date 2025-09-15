Echipa lui Tadej Pogacar, UAE Team Emirates, bifează a 85-a victorie din sezon și egalează un nou record / Distribuția victoriilor UAE în 2025

Victoria lui Brandon McNulty, duminică, în Marele Premiu din Montréal, a fost a 85-a a sezonului pentru UAE Team Emirates. Astfel, echipa din Emirate egalează recordul deținut din 2009 de Columbia-HTC, formație care se baza în principal pe sprinterii Mark Cavendish și André Greipel, potrivit L’Equipe.

Grație lui Isaac Del Toro, câștigător pe Trofeo Matteotti, și lui McNulty la Montréal, unde Tadej Pogacar i-a oferit victoria, UAE a ajuns la 84, respectiv 85 de succese în 2025. Și cum sezonul nu s-a încheiat, formația a egalat deja performanța Columbia-HTC din 2009, și acum are șansa să o depășească.

Marea diferență este modul în care s-au obținut aceste victorii. În timp ce echipa americană strângea succes după succes mai ales în sprinturi masive (Cavendish – 23 de victorii, Greipel – 20), UAE domină prin forța sa pe etapele de munte și în marile curse pe etape. Spre exemplu, sprinterul pur al echipei, Juan Sebastian Molano, are doar două victorii în acest sezon.

O echipă dominantă pe toate fronturile

În 2025, UAE a câștigat un Mare Tur (Turul Franței), două Monumente (Turul Flandrei și Liège-Bastogne-Liège), clasice de prestigiu (Strade Bianche, Flèche Wallonne) și multiple curse pe etape (Tour Down Under, UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Țara Bascilor, Romandia, Dauphiné, Elveția, Polonia).

Evident, Pogacar are o contribuție masivă (16 victorii), dar chiar și fără el echipa ar conduce detașat clasamentul, cu 69 de succese – mult peste Lidl-Trek (44) și Visma-Lease a Bike (38). Un alt semn al forței colective: nu mai puțin de 20 de rutieri diferiți au câștigat curse pentru UAE în 2025, inclusiv contratimpul pe echipe din Vuelta.

Vuelta e de asemenea un loc unde UAE s-a descurcat foarte bine, bifând 7 victorii de etapă din cele 20 finalizate.

Distribuția victoriilor UAE în 2025