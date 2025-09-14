BREAKING Ultima etapă a Turului Spaniei a fost anulată din cauza protestelor pro-palestiniene / Jonas Vingegaard a fost declarat câștigător / Nicio festivitate de premiere

Ultima etapă a Turului Spaniei (Vuelta a España) a fost anulată după ce protestatari pro-palestinieni au pătruns pe o porțiune a traseului din centrul Madridului.

Manifestanții au dărâmat barierele și au ocupat șoseaua în mai multe puncte de pe cursă, inclusiv pe Gran Via, unde cicliștii ar fi trebuit să treacă de mai multe ori, transmite BBC.

Peste 1.000 de polițiști au fost mobilizați pe străzile capitalei spaniole, în condițiile în care protestele erau așteptate.

Ciclistul danez Jonas Vingegaard, care se afla pe primul loc înainte de cea de-a 21-a și ultima etapă, a fost declarat câștigător. Organizatorii au anunțat că nu se face nicio festivitate de premiere.

Premierul Spaniei Pedro Sanchez i-a lăudat, puțin mai devreme, pe protestatarii pro-palestineni în ciuda dezavantajelor create competiției, apreciind că aceștia acționeză pentru o cauză justă.

Pe parcursul acestei ediții a Turului Spaniei au avut loc mai multe proteste împotriva echipei Israel-Premier Tech, ceea ce a dus la scurtarea unor etape.

Unii rutieri au suferit căzături din cauza protestelor, iar alții au declarat că s-au temut pentru siguranța lor.

Săptămâna trecută, echipa Israel-Premier Tech a început să concureze în tricouri modificate, pe care nu mai apărea numele echipei.

Organizatorii au transmis: „Încă nu se știe dacă va avea loc o ceremonie de premiere, având în vedere situația actuală, cu mii de protestatari care ocupă centrul Madridului. Cursa a fost oficial încheiată, iar Jonas Vingegaard este câștigătorul.”