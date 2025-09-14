Băsescu: Drona rusească trebuia doborâtă – „Ne-a fost trimisă ca să ne testeze; riscăm decredibilizarea apărării”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, duminică seară, despre incidentul cu drona rusească intrată neautorizat în spaţiul aerian românesc, că aceasta trebuia doborâtă. „Mai bine decât F-16, puteau fi folosite mult mai eficient unităţile de luptă Ghepard, destinate atacurilor antiaeriene”, a punctat Băsescu. Potrivit acestuia, a fost o greşeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În opinia fostului preşedinte, cel mai mare risc acum este „decredibilizarea capacităţii de apărare a ţării”, în condiţiile în care „această dronă ne-a fost trimisă ca să ne testeze”. Băsescu spune că modul de reacţie al Armatei Române „nu face decât să pună sub semnul intrebării şi pentru aliaţi, şi pentru ruşi, dar mai ales pentru populaţie capacitatea acesteia de a lichida astfel de riscuri”, transmite News.ro.

„Cel mai mare risc acum este decredibilizarea capacităţii de apărare a ţării, ori faptul că noi n-am doborât această dronă care ne-a fost trimisă ca să ne testeze nu face decât să pună sub semnul intrebării şi pentru aliaţi, şi pentru ruşi, dar mai ales pentru populaţie capacitatea Armatei Române de a lichida astfel de riscuri”, a declarat, duminică seară, la Digi24, fostul preşedinte Traian Băsescu.

Acesta a precizat că, „dincolo de greoaiele F-16”, România dispune de unităţi de luptă Ghepard primite din Germania, care puteau fi folosite „mult mai eficient”.

„Avem artilerie antiaeriană. Putem folosi mult mai eficient decât F 16 unităţile de luptă Ghepard, care sunt destinate atacurilor aeriene. Eu nu spun că avem mari unităţi cu maşini de luptă Ghepard, dar măcar două-trei maşini de luptă puteau fi amplasate pe zona de nord a judeţului Tulcea pe unde au mai intrat drone de la ruşi. Sunt maşini de luptă care au o cadenţă de tragere de 500 de proiectile pe minut si care sunt făcute pentru a lovi ţinte aeriene. Au capacitatea să depisteze ţinta la 15 kilometri şi o pot lovi eficient de la 5,5 kilometri. O dronă nu zboară la 5.000 de metri altitudine, deci este uşor de doborât. Eu am văzut aceste maşini de luptă formidabile. Deci în concluzie, drona trebuia doborâtă”, a precizat Băsescu.