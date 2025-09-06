G4Media.ro
Echipa Israel-PremierTech retrage numele Israel de pe tricourile sale din Vuelta în urma manifestațiilor pro-Palestina

Țintită de câteva zile de manifestațiile pro-Palestina care agită Vuelta, echipa Israel-PremierTech a decis sâmbătă să retragă mențiunea „Israel” de pe tricoul rutierilor săi, înaintea etapei a 14-a.

În timp ce guvernul regiunii Asturia a cerut retragerea echipei Israel-PremierTech din Vuelta și o nouă manifestație pro-Palestina a încetinit plutonul la startul fictiv al etapei a 14-a, sâmbătă, formația lui Sylvan Adams a decis să elimine numele statului Israel de pe tricoul cicliștilor săi, informează L’Equipe.

O măsură luată „pentru a privilegia securitatea rutierilor noștri și a plutonului după protestele de natură periculoasă la Vuelta”, a precizat formația miliardarului israelo-canadian pe rețelele sale sociale. „Numele echipei rămâne Israel – Premier Tech, dar tricoul este de acum aliniat la opțiunile de identitate vizuală pe care le-am adoptat deja pentru vehiculele și celelalte noastre echipamente.”

