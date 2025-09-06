Echipa Israel-PremierTech retrage numele Israel de pe tricourile sale din Vuelta în urma manifestațiilor pro-Palestina
Țintită de câteva zile de manifestațiile pro-Palestina care agită Vuelta, echipa Israel-PremierTech a decis sâmbătă să retragă mențiunea „Israel” de pe tricoul rutierilor săi, înaintea etapei a 14-a.
În timp ce guvernul regiunii Asturia a cerut retragerea echipei Israel-PremierTech din Vuelta și o nouă manifestație pro-Palestina a încetinit plutonul la startul fictiv al etapei a 14-a, sâmbătă, formația lui Sylvan Adams a decis să elimine numele statului Israel de pe tricoul cicliștilor săi, informează L’Equipe.
O măsură luată „pentru a privilegia securitatea rutierilor noștri și a plutonului după protestele de natură periculoasă la Vuelta”, a precizat formația miliardarului israelo-canadian pe rețelele sale sociale. „Numele echipei rămâne Israel – Premier Tech, dar tricoul este de acum aliniat la opțiunile de identitate vizuală pe care le-am adoptat deja pentru vehiculele și celelalte noastre echipamente.”
In the interest of prioritizing the safety of our riders and the entire peloton, in light of the dangerous nature of some protests at @lavuelta, Israel – Premier Tech has issued riders with team monogram-branded kit for the remainder of the race. The team name remains Israel –… pic.twitter.com/Dfw6FXegpM
— Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) September 6, 2025
