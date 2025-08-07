G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

E important ca ţările din Orientul Mijlociu să se alăture acordurilor Abraham,…

orientul mijlociu harta egipt israel gaza iordania siria irak
Foto: © Kitano | Dreamstime.com

E important ca ţările din Orientul Mijlociu să se alăture acordurilor Abraham, spune Trump, care vizează normalizarea relaţiilor diplomatice cu Israelul

Articole7 Aug 0 comentarii

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că este important ca ţările din Orientul Mijlociu să se alăture Acordurilor Abraham, care vizează normalizarea relaţiilor diplomatice cu Israelul, spunând că acest lucru va asigura pacea în regiune, relatează agențiile de știri Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Acum, că arsenalul nuclear Ťcreatť de Iran a fost complet DISTRUS, este foarte important pentru mine ca toate ţările din Orientul Mijlociu să se alăture Acordurilor Abraham”, a scris Trump într-o postare pe reţelele de socializare.

În cadrul Acordurilor Abraham, semnate în timpul primului mandat al lui Trump, patru ţări cu majoritate musulmană – Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Maroc şi Sudan – au convenit să-şi normalizeze relaţiile diplomatice cu Israelul, după medierea SUA. Eforturile de extindere a acordurilor au fost complicate însă de numărul tot mai mare de morţi şi de foametea din Gaza.

Războiul din Gaza, în care autorităţile locale afirmă că au murit peste 60.000 de oameni, a provocat furie la nivel mondial. Canada, Franţa şi Regatul Unit au anunţat în ultimele zile planuri de a recunoaşte un stat palestinian independent.

Administraţia Trump discută activ cu Azerbaidjanul posibilitatea de a atrage această naţiune, precum şi unii aliaţi din Asia Centrală în Acordurile Abraham, în speranţa de a aprofunda legăturile existente ale acestora cu Israelul, potrivit a cinci surse care au informaţii despre acest subiect.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Putin va vizita India, ţară pe care Trump o provoacă la un război comercial legat de relaţiile cu Rusia

Articole7 Aug • 123 vizualizări
0 comentarii

Premierul Indiei afirmă că nu va compromite interesele fermierilor, în urma taxelor vamale decise de Trump

Articole7 Aug • 473 vizualizări
0 comentarii

Trump ameninţă să „preia controlul” Washingtonului ”oribil” şi intenţionează să „recurgă la Garda Naţională, poate foarte rapid”

Articole7 Aug • 1.484 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.