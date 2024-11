„Durerea croitoresei” s-a transformat în „durerea IT-istului” / Din ce în ce mai mulți tineri ajung la spital cu dureri de spate / Medic: ”Dacă te apuci să le «șurubărești» coloana tinerilor de la vârsta de 20-30 de ani nu le va fi ușor toată viața”

Pozițiile greșite pe scaun, pe care refuzăm să le îndreptăm și pe care le întreținem, adesea, și câteva 8-10 ore în aceeași zi, duc la probleme cu spatele care nu pot fi întotdeauna remediate cu ușurință, scrie Ziarul de Iași.

Dr. Bogdan Iliescu, neurochirurg, spune că în ultimii 10-15 ani a existat o creștere continuă a cazurilor de pacienți foarte tineri care vine cu dureri posturale, cu modificări ale curburii naturale a coloanei. Riscul este mare și repercusiunile simplu de anticipat: dureri, uneori grave, la nivelul spatelui, de la gât, cap, ceafă și până între omoplați.

„Coloana vertebrală are o poziție naturală, are acea «burtă» în față, care atunci când devine dreaptă își pierde resortul de funcționare normală și atunci apar durerile. Este o creștere mare a acestui număr de cazuri în ultimii ani, dar cel mai important este că vedem această creștere la tineri. Am multe domnișoare, care sunt înalte, cu gâtul lung și uneori mai firav, care resimt acele dureri posturale și vin la controale. Frecvent, sunt tinerii cu dureri interscapulare, între omoplați, care sunt șocați că nu au ce să facă pentru a rezolva problema imediat. Trebuie să își corecteze postura, să se miște, să facă kinetoterapie”, a explicat dr. Bogdan Iliescu.

Neurochirurgul spune că, pe vremuri, această dureri între omoplați se numea „durerea croitoresei”, pentru că femeile stăteau aplecate peste o masă de lucru foarte multe ore pe zi. Dar astăzi, medicul spune că poate fi numită cu ușurință „durerea IT-istului” – sunt extrem de frecvente cazurile în care tinerii care se prezintă cu astfel de probleme lucrează în domeniul IT sau în alt job în care stau mai mult de 8 ore pe scaun și nu fac mișcarea necesară.

„Nici nu se pune problema de intervenții chirurgicale la astfel de cazuri, dacă te apuci să le «șurubărești» coloana tinerilor de la vârsta de 20-30 de ani nu le va fi ușor toată viața. Va da dureri la schimbarea de vreme, de anotimp, ca orice cicatrice, dar aici vorbim de una pe coloană, care e ceva neplăcut și care va fi pusă constant la încercare. Nici măcar nu poți spune că somnul aduce repaus complet, pentru că tot există presiune și lucrează și atunci”, spune neurochirurgul.